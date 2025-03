PRUZZO: "Allenatore? Non escludo possa essere un profilo straniero" - MAINI: "C'è qualcosa su Koné che non piace a Ranieri, spero che il rapporto tra i due possa ricucirsi"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il nuovo allenatore della Roma in vista della prossima stagione: "Non escludo possa essere un profilo straniero", afferma Roberto Pruzzo. Giampiero Maini, invece, si sofferma su Manu Koné: "C’è qualcosa su di lui che non aggrada Ranieri. Spero che il rapporto tra i due possa ricucirsi il prima possibile".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Possiamo escludere un paio di situazioni. Bisogna cercare di capire tra le righe delle dichiarazioni di Ranieri, a questo punto non ho certezze. Sarri? Potrebbe starci. Non escludo possa essere un profilo straniero (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Le parole di Ranieri mi fanno pensare a Sarri. Si tratta di un allenatore con un sistema di gioco non semplice e un carattere abbastanza tosto, come Gasperini. Comunque, a mio avviso, il nuovo allenatore l’hanno già individuato (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

C’è qualcosa su Koné che non piace a Ranieri, si capisce anche dalla risposta di ieri in conferenza stampa. Spero che il rapporto tra i due possa ricucirsi il prima possibile. Potrebbe essere Maresca un nome tra quelli non fatti con cui ha parlato Ranieri? (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Tra i nomi che non possono piacerci all’inizio metto Pioli, potrei mettere Thiago Motta che ha giocato anche per Ranieri all’Inter, Mancini in questa lista secondo me va tenuto… (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se il nuovo allenatore avesse detto sì, la Roma in qualche modo l’avrebbe fatto trapelare. Ma questo non è successo. Per come ci ha parlato Ranieri, il presidente Dan non ha ancora la lista degli allenatori (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.7)