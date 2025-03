ORSI: "La Roma non può sbagliare niente contro l'Athletic" - JURIC: "Gasperini? Per me è un profilo che non va neanche considerato per ciò che comporterebbe in questa piazza"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è l'attesissima partita tra Athletic Club e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e in programma oggi alle ore 18:45 al San Mames. "Non si può sbagliare niente", afferma Fernando Orsi. Marco Juric, invece, si sofferma sul possibile arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina dei giallorossi in vista della prossima stagione: "Per me è un profilo che non va neanche considerato. Per tutto quello che comporterebbe in questa piazza direi sicuramente di no".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Athletic-Roma? Parti con un gol di vantaggio, l'avversario non è insormontabile nonostante l'effetto stadio. Puoi impostare la partita come è giusto fare, senza paura e con equilibrio senza regalare niente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La sfida di stasera? Non si può sbagliare niente nei 90 minuti, cercando di arginare quello che potrebbe essere un assalto del Bilbao. La Roma ha l'esperienza giusta, come squadre si equivalgono (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha ritrovato una consapevolezza nuova insieme a Ranieri: ha trovato quella chimica che permette di far giocare anche le seconde linee. Saelemaekers in panchina e Rensch titolare? Ho i miei dubbi (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Davanti non ho dubbi: farei partire Shomurodov con Dybala (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Mi aspetto che giochi Hummels al centro della difesa stasera, io butterei dentro Pisilli che all'andata ti ha aiutato molto (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Gasperini per me è un profilo che non va neanche considerato, nonostante quanto di bene ha fatto e la capacità di aumentare il valore dei giocatori. Per tutto quello che comporterebbe in questa piazza direi sicuramente di no (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)