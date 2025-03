ORSI: "Dybala? Servono certezze, me ne priverei" - JURIC: "Paredes ci ha comunicato che a gennaio ha spinto per andare via"

Tra il futuro di Dybala, i rinnovi in sospeso e le dichiarazioni di Paredes, l'etere romano si interroga sulle prossime mosse della Roma. Fernando Orsi è drastico sull'argentino: "Il futuro di Dybala? Fossi nella società avrei bisogno di certezze, a malincuore me ne priverei". E a proposito di argentini, Marco Juric commenta le parole di Paredes: "Ieri Paredes ci ha comunicato che esiste questa clausola e che a gennaio ha spinto per andare via [...] Paredes davanti ai tifosi argentini dice di amare una maglia che non indossa".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Il futuro di Dybala? Fossi nella società avrei bisogno di certezze, a malincuore me ne priverei. Gioca il 50% delle partite (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dybala credo sia l'ultimo dei problemi, è un giocatore di un'altra categoria. Mi preoccuperei di altri giocatori che ora non ti danno nessuna garanzia. Devi prendere un grande centrale e un altro attaccante (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma sta lasciando indietro rinnovi strategicamente importante, come Pisilli rinnovato solo qualche settimana fa o Svilar ancora da rinnovare (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport 90.9)

Ieri Paredes ci ha comunicato che esiste questa clausola e che a gennaio ha spinto per andare via. Fa strano sentire queste cose e sentire la Roma che smentisce. Paredes davanti ai tifosi argentini dice di amare una maglia che non indossa (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Ghisolfi farà una nuova offerta per Svilar. In questi casi è importante anche la volontà del giocatore, che è di rimanere alla Roma (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport 90.9)