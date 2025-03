NISII: "Svilar è il miglior portiere della Serie A e la Roma deve blindarlo" - MATTIOLI: "Giallorossi e Bologna sono i favoriti per il 4° posto"

La Roma ha vinto ancora. Questa volta i ragazzi di Ranieri hanno avuto la meglio sul Cagliari di Nicola e tra questo e il tema di Dybala si dividono le voci dell'etere romano. "Koné è in calo. Io lo vedo un po' annoiato in campo", il pensiero di Lorenzo Pes. Federico Nisii si sofferma su Svilar: "È il migliore e la Roma deve blindarlo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

L'assenza di Dybala può essere devastante e arriva nel momento più delicato della stagione. Dopo il gol di Dovbyk Ranieri doveva far rimettere seduto Dybala (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Vittoria benedetta anche per come è arrivata, perché è stata la Roma meno brillante di questa striscia. Ieri credo che il Cagliari meritasse il pari, ma ha incontrato il miglior portiere del nostro campionato: Svilar. È il migliore e la Roma deve blindarlo. Ranieri senza Dybala deve trovare un'impronta netta e definita (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport 90.9)

Non so dire quale sia la squadra favorita per la Champions, ogni domenica si stravolge tutto. Il Milan sta avendo parecchia fortuna, non sono così sicuro che la Juve cali a picco. Per la Roma sarà difficile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5 Radio Radio Mattino Sport e News)

Non sottovalutiamo la fortuna della Roma, nei finali di campionato quello conta molto. Per me i giallorossi e il Bologna sono i favoriti per il quarto posto (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Oggi la Roma e il Bologna sono le squadre più avanti per la Champions. I giallorossi sono in fiducia e non perdono più, gli emiliani invece giocano meglio. Lazio e Juve ora sono disastrate. Sarà un bel finale di campionato, anche se per la squadra di Ranieri il calendario sarà ostico (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Vorrei vedere Dovbyk più felice di segnare gol, mi piacerebbe che fosse più espansivo anche per se stesso. Senza il gol di ieri il voto è 5 (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Konè è in calo. Io lo vedo un po' annoiato in campo, ha quella postura, quell'atteggiamento è un po' strano. Al gol di Dovbyk non stava lì col gruppetto. Non era col pullman di rientro da Bilbao? Quello però succede spesso con i calciatori. Sicuramente è sottotono, vedremo a fine stagione, se andrà via sarebbe un grosso dispiacere (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

Dovbyk non lo terrei per la prossima stagione, non è un calciatore che combatte ed è prevedibile (CICCIO GRAZIANI, Retesport, 104.2)