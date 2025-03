MATTIOLI: "Siamo sicuri che i Friedkin non abbiano già individuato il nuovo allenatore?" - CASANO: "Gasperini ideale per costruire un nuovo ciclo"

Si parla di futuro nell'etere romano, in particolare della scelta del nuovo allenatore. Così Mario Mattioli: "Siamo così sicuri che la Roma non abbia già individuato il nuovo allenatore? I Friedkin avevano fatto così pure con Mourinho". Francesco Oddo Casano si concentra invece sulla figura di Gasperini: "Sarebbe una delle soluzioni migliori per iniziare finalmente un ciclo. Ha maturato l'esperienza e ha la credibilità per imporsi in una grande piazza. Porterebbe una cultura del lavoro maniacale"

L'infortunio di Dybala è diverso da quelli che ha avuto di solito. Non si tratta di una semplice lesione muscolare. Nuovo allenatore? Per me Gasperini non è in pole. La rosa della Roma non si adatta bene alle caratteristiche del suo gioco, dovresti andare a fare degli investimenti importanti (LORENZO PES, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Siamo così sicuri che la Roma non abbia già individuato il nuovo allenatore? I Friedkin avevano fatto così pure con Mourinho. Dybala? È diventato un problema serio, si è infortunato facendo un colpo di tacco. I giallorossi dovrebbero pensare ad un sostituto vero (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Gasperini sarebbe una delle soluzioni migliori per iniziare finalmente un ciclo. Ha maturato l'esperienza e ha la credibilità per imporsi in una grande piazza. Porterebbe una cultura del lavoro maniacale e tatticamente troverebbe una squadra che già da mesi con Ranieri sta lavorando su determinati concetti. Sceglierei lui o Italiano per ripartire (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Gasperini non è lo stesso Gasp dell'Inter. Ha fatto un salto di qualità sotto tutti i punti di vista, ha portato l'Atalanta in una dimensione superiore e stabile, ha vinto una coppa Europea. Ha tutte le caratteristiche per far bene, ma andrà protetto dalla società e da Ranieri (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Pellegrini? Ora deve caricarsi la squadra sulle spalle. Non mi aspetto un cambio mudulo da parte di Ranieri solo per l'assenza di Dybala, la squadra funziona così (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)