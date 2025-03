MATTIOLI: "Gasperini da sempre ha la volontà di andare alla Juventus" - FELICI: "Lo vorrei vedere alle prese con la piazza di Roma"

Tra il futuro di Dybala, i tempi di recupero post-operazione e le voci su Gasperini, l'etere romano si concentra sulle prossime tappe cruciali per la Roma. Mario Mattioli porta all'attenzione alcune riflessioni sull'attuale allenatore dell'Atalanta: "Gasperini ha da sempre la volontà di andare alla Juventus. Ma, se dovesse scegliere la Roma, avrebbe a disposizione una squadra già formata e con giocatori bravi". Antonio Felici, invece, avverte: "Gasperini piace alla Roma, ma lui è uno che sbrocca facilmente, lo vorrei vedere poi alle prese con la piazza di Roma".

Gasperini ha da sempre la volontà di andare alla Juventus. Ma, se dovesse scegliere la Roma, avrebbe a disposizione una squadra già formata e con giocatori bravi. Potrebbe anche essere favorito (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se Gasperini dovesse realmente venire alla Roma, la tifoseria non si aspettasse che dopo 5 partite la squadra giochi come fa l'Atalanta. L'ambiente romano è difficile, ci si potrebbe aspettare tanto da un allenatore come lui, però, bisogna avere pazienza. Potrebbero servire 4 o 5 mesi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Comprendo chi si ostina a dire che non vuole Gasperini poiché ci ha sempre osteggiato, però, in questo momento mi interessa che arrivi un allenatore capace di riportare la Roma nei posti che meritiamo (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

L’operazione di Dybala? Vediamo quali saranno i tempi di recupero. Probabilmente si potrà parlare del contratto in estate, sperando che l’entourage dell’argentino voglia ascoltare. Mi aspetto di più da chi in campo può trascinare la Roma, ma non bisogna caricare di una certa responsabilità determinati giocatori ed eventualmente dargli una colpa se non si raggiunge l’obiettivo (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Penso che a Lecce vedremo solo Soulè al posto di Dybala, per il resto penso che Ranieri non cambierà molto a livello tattico (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma vorrebbe Dybala pronto prima del ritiro estivo. Ha 3 mesi pieni per il recupero, poi dipende tanto da come procede il recupero dopo l'operazione (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport 90.9)

Gasperini ha aperto alla Roma ma la sua prima scelta è la Juve. Per Ranieri il numero uno è Conte (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Gasperini piace alla Roma, ma lui è uno che sbrocca facilmente, lo vorrei vedere poi alle prese con la piazza di Roma (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)