MANGIANTE: "Ora Soulé osa di più, ha tolto il freno a mano" - FELICI: "Ranieri è l'uomo dei miracoli e lo sta facendo anche alla Roma"

In vista del ritorno contro l'Athletic Bilbao, l'attenzione dell'etere romano si concentra sulle scelte di Claudio Ranieri e sul rendimento dei singoli. Angelo Mangiante sottolinea il cambio di mentalità di Matias Soulé: "Ora osa di più, ha tolto il freno a mano". Antonio Felici, invece, esalta il tecnico: "Ranieri è l'uomo dei miracoli e anche nella Roma sta facendo questo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Serve una grande prestazione a Bilbao. Ranieri è sempre stato Re Mida e ora la squadra deve continuare ad avere questo rendimento (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non mi ricordo l’ultima partita che la Roma ha giocato contro le prime quattro. Vincere le gare non è semplice, ci mancherebbe altro, ma dopo bisogna andare a vedere gli avversari (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ranieri ha creato meno gap fra titolari e riserve. Soulé? Ora osa di più, ha tolto il freno a mano (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri è l'uomo dei miracoli e anche nella Roma sta facendo questo. Dovbyk? Al momento è un giocatore moscio mentre Shomurodov è vivissimo (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Ranieri finora ha fatto qualcosa fuori dal normale, soprattutto per la continuità di risultati. Athletic Club-Roma? Per me il centravanti sarà Shomurodov, non ho dubbi (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)