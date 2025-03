MAINI: "La Roma deve fare la corsa sulla Fiorentina più che sul Bologna" - PADOVAN: "Con Ranieri viaggia a ritmo scudetto"

Il rendimento della Roma, le scelte tattiche e i singoli giocatori sono al centro delle discussioni radiofoniche di oggi. Giampiero Maini guarda alla classifica: "Più che sul Bologna, credo che la Roma debba fare la corsa sulla Fiorentina". Giancarlo Padovan, invece, esalta il lavoro del tecnico giallorosso: "La Roma ha un andamento straordinario e viaggia a ritmo scudetto. Il lavoro di Ranieri va approvato a pieni voti".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Le fasce della Roma? Saelemaekers ed El Shaarawy possono dare una grossa mano, Rensch è entrato e ha fatto assist. Avere queste soluzioni ti permette di sviluppare un nuovo sistema di gioco (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Dovbyk non può giocare spalle alla porta, deve stare in area di rigore e va servito in un certo modo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Saelemaekers è un giocatore sottovalutato, invece è un giocatore che sa fare tutto: nell’organico di una squadra importante uno come il belga ci sta sempre (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Più che sul Bologna, credo che la Roma debba fare la corsa sulla Fiorentina (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri non è riuscito a rivitalizzare un solo giocatore e si tratta di Soulé: l'argentino è clinicamente morto, anche se è giovane (FRANCO ORDINE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Soulé e Dybala non possono giocare insieme perché non difendono. Ranieri super promosso in campionato, ma c'è il rammarico legato alla Coppa Italia viste le condizioni del Milan... (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha un andamento straordinario e viaggia a ritmo scudetto. Il lavoro di Ranieri va approvato a pieni voti (GIANCARLO PADOVAN, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La doppia sfida tra Roma e Athletic Club è molto equilibrata e credere di poter risolvere tutto all’andata è una sciocchezza (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)