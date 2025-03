FELICI: "Ora per l'allenatore mi aspetto un nome a sorpresa" - DOTTO: "Se Ranieri avesse mentito sarebbe un atto di scortesia verso i media"

Le parole di Ranieri sul futuro e l'incognita Dybala continuano a far discutere l'etere romano. Antonio Felici legge tra le righe del tecnico: "A questo punto mi aspetto un nome a sorpresa per l'allenatore. Il quadro che ci ha fatto è da squadra senza risorse". E Giancarlo Dotto riflette sulla comunicazione dell'attuale mister: "Se Ranieri avesse mentito su Gasperini sarebbe un atto di scortesia verso i media".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Soulé non ha ancora dimostrato di prendere in pianta stabile il posto di Dybala. Devi trovare una soluzione che ti garantisca più giocatori in quel ruolo in grado di tenere botta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Dybala? Il nuovo allenatore dovrà considerare l'eventualità di non averlo all'inizio della stagione, il mercato ti deve dare delle alternative (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per me la Juventus con il cambio in panchina torna la grande favorita per il quarto posto. Ma se dovessi battere sia il Lecce che i bianconeri, arriveresti al derby carico a pallettoni e lì potrebbe rimescolarsi tutto. (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

A questo punto mi aspetto un nome a sorpresa per l'allenatore. Il quadro che ci ha fatto è da squadra senza risorse (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Dopo le parole di Ranieri mi sono intristito, ci ha fatto capire che ci vorrà tempo per fare una grande squadra (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

I Friedkin non parlano con nessuno, quindi da quel punto di vista non ci sono informazioni (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)

A questo punto mi sembra che Sarri stia davanti a tutti e mi incuriosirebbe. Se Ranieri avesse mentito su Gasperini sarebbe un atto di scortesia verso i media (GIANCARLO DOTTO, Manà Manà Sport, 90.9)