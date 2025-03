ASSOGNA: "Svilar? Non mi aspetto sorprese, la volontà è di proseguire insieme" - LEGGERI: "Scettico sulla Champions, l'assenza di Dybala è pesante"

I temi del giorno per l'etere romano sono Paulo Dybala e Mile Svilar. L'argentino salterà diverse partite e Ranieri dovrà trovare il modo di sostituirlo e non farne pesare l'assenza, il secondo invece è un tema caldo in ottica rinnovo contrattuale. Max Leggeri commenta così il primo tema: "Sono scettico sulla qualificazione alla prossima Champions League: l'assenza di Dybala é molto pesante". Paolo Assogna, invece, rassicura su Svilar: "Non mi aspetto sorprese, c'è la forte volontà reciproca di proseguire questo rapporto".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Quanti giocatori da 4-3-3 ha la Roma che sta cercando di adattare al 3-4-2-1? Uno di questi è Koné che sarebbe perfetto come mezzala in un centrocampo a 3. È una stortura che il capitano di questa squadra sia considerato una riserva (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ritorno in Champions? Considerando il calendario e l'iniziale assenza di Dybala, do il 20% di possibilità alla Roma (NICK TERRIACA, Retesport, 104.2)

Sono scettico sulla qualificazione alla prossima Champions League: l'assenza di Dybala é molto pesante (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Senza Dybala, ora Ranieri deve riabilitare Pellegrini. L'importante è che Dovbyk faccia dei gol importanti perché la Roma non può permettersi passi falsi visto com'è partita (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha il 55% di possibilità di tornare in Champions. Soulé? Data l'assenza di Dybala, ora va responsabilizzato (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

A parte Rensch, il resto degli arrivi a gennaio ha giocato davvero poco. Dahl avrebbe potuto fare così meno di Salah-Eddine? Come allenatore prenderei Allegri oggi (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Io prenderei Vincenzo Italiano come allenatore della Roma (MATTEO CIRULLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Svilar? Non mi aspetto sorprese, c'è la forte volontà reciproca di proseguire questo rapporto (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Per Svilar bisogna ancora trattare un po' sulle cifre, il procuratore vuole intorno ai 3,5-4 milioni a stagione. Il giocatore vuole rimanere e ha chiesto al suo agente di trovare un accordo (ELEONORA TROTTA, Tele Radio Stereo 92.7)