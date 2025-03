ASPRI: "Con Ranieri dall'inizio la Roma sarebbe arrivata quarta" - INFASCELLI: "Como pericoloso, ha caratteristiche che si sposano male con quelle dei giallorossi"

L'etere romano oggi si è concentrato sull'analisi di Roma-Como, in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico. "Lariani pericolosi, hanno caratteristiche che si sposano male con quelle della Roma", afferma Roberto Infascelli. Fabrizio Aspri, invece, esalta il lavoro di Claudio Ranieri: "Con lui dall'inizio la Roma sarebbe arrivata quarta".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Per me non c’è da essere cauti con il Como, ha 7 punti in più della terzultima in classifica... Quali sono le insidie che i lariani possono creare alla Roma? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il Como è una squadra pericolosa e molto diversa da quella dell’andata. Il problema principale è che ha caratteristiche che si sposano male con quelle della Roma: penso a Hummels qualora non riuscisse a prendere subito Diao mentre scatta in profondità… (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Contro il Como mi aspetto Dovbyk in campo, è necessario dargli un po’ di minutaggio in vista della gara contro l’Athletic Club (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me Paredes è meglio che vada via, il suo tempo alla Roma è finito e il club deve prendere giocatori con ingaggi inferiori. Contro il Como sarà una partita complicata, ma i giallorossi giocano in casa e sono più forti. Nelle prossime 4 giornate la Roma deve fare almeno 10 punti (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Contro il Como mi aspetto una Roma intelligente in una partita parecchio scorbutica (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Molte persone hanno disconosciuto le qualità tecniche della Roma, ma si tratta di una squadra forte. Con Ranieri sin dall'inizio i giallorossi sarebbero arrivati quarti (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)