TORRI: "Stasera metterei in campo la miglior formazione possibile" - PRUZZO: "La Roma deve fare almeno 13 punti nelle prossime 5 giornate"

Nel giorno di Roma-Monza, nell'etere romano si parla della possibile formazione, con Piero Torri che non rinuncerebbe ai titolari: "Manderei in campo la formazione migliore stasera, con Dybala e Pellegrini insieme a Shomurodov davanti". Antonio Felici si concentra invece sulla questione rinnovi: "Pisilli? Oggettivamente per un ragazzo della sua età parliamo di cifre alte. La colpa è della mancata tempestività della società, ma non è la prima volta. L'esempio è stato il caso Zalewski"

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La Roma nelle prossime 5 giornate può fare almeno 13 punti. Pisilli? Rinnovo meritato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ora la Roma è squadra e si è rimessa in pista, anche se per il campionato forse è un po’ troppo tardi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Manderei in campo la formazione migliore stasera, con Dybala e Pellegrini insieme a Shomurodov davanti. Poi magari nel corso della partita sfrutterei i 5 cambi (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il lavoro di Ranieri? L’aver riportato normalità è stato un elemento decisivo per la rinascita della Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se fossi l'agente di Svilar, ora, con il rinnovo di Pisilli a 2 milioni, direi che la base della trattativa è 4 milioni per il ruolo e per l'età del portiere (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Pisilli? Oggettivamente per un ragazzo della sua età parliamo di cifre alte. La colpa è della mancata tempestività della società, ma non è la prima volta. L'esempio è stato il caso Zalewski, che è in gran parte frutto di questa mancata tempestività, perché quando lui è stato lanciato da Mourinho e giocava a benino, guadagnava poco e quello era il momento per esempio di fare il rinnovo di contratto. (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Il rinnovo di Pisilli? Se applaudiamo quando la Roma investe su giovani come Rensch e Gourna-Douath, gli ingaggi poi saranno quelli. Il francese prenderà tra i 3,6-3,8 lordi più i premi, l'ex Ajax 3,2 milioni, dobbiamo decidere: o sono tanti per tutti o vanno bene per tutti (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Su Gasperini sapevo che avesse il desiderio di un'esperienza in Premier League ma non so se a 67 anni ha ancora la stessa voglia. L'altra era tornare a Genova e fare la stessa cosa che ha fatto con l'Atalanta. Se fossi Ibrahimovic o Commisso, o qualsiasi altro presidente, appena lette quelle dichiarazioni avrei alzato il telefono (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)