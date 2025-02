TORRI: "Segnali di vita dal comparto tecnico, ma nel resto della società..." - BALZANI: "Gasperini dovrà capire quali panchine si liberano in Italia"

La Roma si prepara alla sfida di domenica prossima contro il Como. L'etere romano oggi si è acceso su questo e sui temi caldi del mondo giallorosso, tra critiche e futuro della panchina. "Al momento la Roma non ha il main sponsor per la prossima stagione. Continuiamo così, facciamoci del male", ha segnalato Piero Torri, sottolineando le difficoltà societarie. Mentre il campo al momento tace, le radio romane continuano a interrogarsi sul futuro della Roma, con Francesco Balzani che rivela: "Ci sono stati contatti con Gasperini, c'è l'intenzione di capire se si può fare". Tra questioni societarie e la scelta tecnica cruciale, la prossima stagione giallorossa resta un rebus.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Al momento la Roma non ha il main sponsor per la prossima stagione. Continuiamo così, facciamoci del male. Del CEO non parlo più. Certo, non fa gol, però penso che una società strutturata aiuti anche per quello che poi succede in campo. Ultimamente, qualche segnale dal comparto tecnico della Roma lo stiamo vedendo tra rinnovi e acquisti. C’è un segnale di vita. Nel resto della società, francamente… (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Sul rinnovo di Saelemaekers ci penserei, non ti so dire quali siano i programmi futuri del club. Credo che bisognerà stare attenti nelle valutazioni. Questo periodo non deve ingannare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino Sport e News)

Adesso dicono di un presidente stanco. Ma non ho notizie che la Roma sia in vendita. Ammiro come Ranieri ha tenuto la squadra fuori dai problemi senza una società (RICCARDO "GALOPEIRA" ANGELINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Gasperini? C'è qualcosa di più ma non risale ad adesso che lui ha annunciato il mancato rinnovo con l'Atalanta, risalgono a un mesetto fa i primi contatti con Gasperini. Ci sono stati, c'è l'intenzione di capire se si può fare, da una parte e dall'altra. Perché pure Gasperini, dopo quello che ha fatto con l'Atalanta, credo che un mercato celo avrà, quindi dovrà capire anche quali sono le panchine che si liberano in Italia (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

È molto complicato capire chi sarà l'allenatore. La questione principale mi sembra che sia che qualsiasi allenatore tu scelga avrà bisogno di giocatori con determinate caratteristiche per il suo gioco, non è che vanno bene tutti. È vero che la Roma non potrà spendere moltissimo, ma nelle sue limitazioni di spesa dovrà comunque andare a cercare dei giocatori adatti al tipo di calcio che l'allenatore vorrà fare e questo implica un esame della rosa attuale (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)