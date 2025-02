TORRI: "Evidente la preferenza di Ranieri per Fabregas" - ORSI: "La Roma ieri ha giocato contro nessuno"

Ieri sera la Roma ha battuto il Monza 4-0 in una partita tutt'altro che impegnativa. Su questo, ma non solo, si è soffermato l'etere romano. "Ieri la Roma ha giocato contro nessuno, al netto dei gol belli", il commento di Fernando Orsi. Piero Torri, invece, ha fatto un nome sul possibile nuovo tecnico giallorosso: "Le parole di ieri di Ranieri sono state chiare, ha parlato di Fabregas come di un fuoriclasse della panchina: se la scelta dipenderà dal tecnico attuale credo che la preferenza per lo spagnolo sia evidente".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La Roma in passato non sempre trainava in porto queste partite. La squadra si è stretta attorno al tecnico Ranieri ed è quello che ci vuole per avere una mentalità vincente (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

In questa situazione Ranieri è l'allenatore perfetto. La partita è stata semplificata molto, è stato un test prima del Bilbao, ci sono stati tutti segnali positivi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ieri è stata una partita spot per il campionato a 18 squadre...ieri se gioca Dovbyk fa tripletta (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri è il vero artefice di questa svolta: da quando è arrivato, sta facendo un lavoro straordinario. Va anche riconosciuto che la squadra sta rispondendo alla grande, e il ruolino di marcia delle ultime 10 partite lo dimostra. Ora bisogna continuare su questa strada, perché non abbiamo ancora fatto nulla (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Ieri la Roma ha giocato contro nessuno, al netto dei gol belli. Nessuno si aspettava una risalita così, forse la squadra non era malaccio, serviva un po' di disciplina e ordine (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Con Shomurodov ho l'impressione che la Roma sviluppi meglio, crea molto di più compreso ieri sera. Non vorrei che Dovbyk facesse un po' "da tappo"... (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Le parole di ieri di Ranieri sono state chiare, ha parlato di Fabregas come di un fuoriclasse della panchina: se la scelta dipenderà dal tecnico attuale credo che la preferenza per lo spagnolo sia evidente (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)