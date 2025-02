PRUZZO: "La Roma ha fatto il minimo sindacale contro il Parma" - CORSI: "Il lavoro di Ranieri è straordinario"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la vittoria della Roma per 0-1 in casa del Parma grazie alla perla su punizione di Matias Soulé. "Ieri i giallorossi hanno fatto il minimo sindacale", dice Roberto Pruzzo. Mario Corsi, invece, si sofferma su Claudio Ranieri: "Sta facendo un lavoro straordinario: mai dimenticare in che condizioni ha preso la squadra e dove la sta portando oggi".

_______

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_______

La Roma ha fatto il minimo sindacale, ma è buono aver fatto riposare i titolari. Sui corner i giallorossi non ci provano più per paura di prendere un contropiede fatale (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Le riserve della Roma hanno un valore basso, leggendo la formazione non credevo neanche fossero i giallorossi. Capisco la partita contro il Porto, ma il mercato è stato fatto su nomi sconosciuti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Soulé? Non è un fuoriclasse, non iniziamo ad assegnargli queste etichette. Ieri si è acceso a tratti, deve imparare a giocare con la squadra (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Soulé? In una partita da vincere come contro il Porto per me può essere un'idea utilizzarlo da quinto giovedì. E lo dico adesso: se gioca di nuovo dall'inizio fa un altro gol... (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Visto il momento di forma, oggi io metterei Baldanzi dall'inizio giovedì più che Pellegrini o El Shaarawy (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri sta facendo un lavoro straordinario: mai dimenticare in che condizioni ha preso la squadra e dove la sta portando oggi. L’Europa resta un obiettivo difficile, ma bisogna sfruttare le prossime partite, che sulla carta sembrano alla portata. Se poi riuscisse a portare questa squadra lontano in Europa League, sarebbe un vero miracolo (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)