NISII: "Allegri e Ancelotti accenderebbero la piazza" - TRANI: "Ranieri non sarà l'unico a indicare i nomi"

L'avvicinamento alla partita con il Como e il futuro della panchina giallorossa tengono banco nel dibattito radiofonico romano. Roberto Pruzzo mette in guardia: "Contro il Como non si può fare turnover: sono una squadra pericolosa". Antonio Felici, invece, si concentra sulla figura di Ranieri: "Dobbiamo avere la massima fiducia in Ranieri allenatore, sta facendo una specie di miracolo tecnico". Tra scelte di campo e decisioni societarie, il futuro della Roma continua a far discutere l'etere romano.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Finalmente la Roma ha trovato un equilibrio. Contro il Como, però, non si può fare turnover: sono una squadra pericolosa e lo hanno già dimostrato sul campo, domenica devono giocare i titolari. Sono molto bravi a giocare la palla, ci vorrà la miglior Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Molti sottovalutano il Como, ma in realtà sono una squadra molto pericolosa perché ancora non la si conosce molto bene (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se il Milan battesse la Lazio ributterebbe nel mischione anche la squadra di Baroni... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Italiano? Sarebbe un nome spendibile in assoluto ma se i nomi che vengono fatti girare sono Conte, Allegri, Ancelotti fino a Guardiola, allora sarebbe più difficile. Non avrei dubbi che si libererebbe per venire, una delle cose che apprezzo meno è il modo in cui ha lasciato lo Spezia, ad esempio, per andare alla Fiorentina (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dobbiamo avere la massima fiducia in Ranieri allenatore, sta facendo una specie di miracolo tecnico, e dobbiamo anche avere fiducia su Ranieri dirigente, ma con dei limiti. Non dipende da Ranieri, lui può dare consigli stupendi ma Friedkin può decidere di testa sua. Non so se Ranieri resterà come dirigente, dipende come vanno le cose nei rapporti. Contro il Como non sarà una passeggiata, ha ragione Ranieri (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Un titolo della conferenza di Ranieri? "De Rossi non sarà il prossimo allenatore della Roma". Sommario: "Aiuterò nella scelta del nuovo allenatore. Però dice aiuterò, non "sceglierò". Però lui c'è stato un momento, un passaggio in cui ha detto "cercherò di prendere un allenatore da Roma", non ha detto uno di passaggio, visto che ogni tanto ne vediamo uno di passaggio accostato alla Roma. Quindi nella scelta lui ha detto che segnalerà uno da Roma, che è quello che ci aspettiamo tutti. Se nel ventaglio che verrà proposto ai Friedkin, che poi decideranno, ci saranno solo i nomi di Ranieri o ci saranno anche i nomi di Ghisolfi e dell'algoritmo? Secondo me ci saranno anche gli altri, Ranieri non sarà l'unico a indicare i nomi. Io faccio un esempio: Farioli non l'ha indicato Ranieri e non l'ha indicato l'algoritmo, ma lo ha indicato Ghisolfi (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Ci sono due nomi che accenderebbero la piazza in modo clamoroso, ma non sono compatibili con la Roma, che deve cercare di far tornare i conti, e questo l’ha spiegato Ranieri. Per quanto mi riguarda, i due nomi sono Allegri e Ancelotti (FEDERICO NISII, Radio Manà Manà Sport, 90.9)