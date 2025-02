MATTIOLI: "Ranieri ha detto cose giuste sull'arbitro" - CORSI: "Ha fatto bene, ma la prestazione resta insufficiente"

Il giorno dopo Porto-Roma, nelle'etere romano si parla dello sfogo di Claudio Ranieri sull'arbitro Stieler. "Ranieri ha detto cose giuste e non è stato irrispettoso. Non è una questione di malafede, gli arbitri non sono capaci", il pensiero di Mario Mattioli. Così invece Mario Corsi: "Ranieri ha fatto bene a dire quello che ha detto. Ma questo non cambia ciò che ho visto in campo: una prestazione insufficiente contro una squadra scarsa"

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Secondo me l'intervento su Dybala era da rosso diretto. Da lì in poi la partita si è incattivita. Ma gli arbitri sono un disastro e se Ranieri ha detto quelle cose è perché evidentemente il direttore di gara ha fatto veramente male. Peccato perché la Roma ha giocato bene, ha pagato qualche disattenzione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L'arbitraggio è stato davvero pessimo, ma, Ranieri deve andarci più cauto quando dice queste cose, rischia una squalifica. In Europa in questi 3 giorni hanno penalizzato molto l'Italia. Gli arbitri hanno cambiato il calcio e lo hanno fatto in negativo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sull’arbitraggio siamo tutti d’accordo: ridicolo nella gestione dei cartellini. Va bene tutto ma paragonare l’arbitraggio di ieri al furto di Budapest mi sembra esagerato. Detto ciò, Ranieri ha fatto bene a dire quello che ha detto. Ma questo non cambia ciò che ho visto in campo: una prestazione insufficiente contro una squadra scarsa (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

A vederlo dal vivo, il Porto sembra davvero una squadretta. Può valere il Torino in Serie A... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri ha detto cose giuste e non è stato irrispettoso. Non è una questione di malafede, gli arbitri non sono capaci. Il VAR su molte cose ha migliorato il calcio, su altre lo sta incattivendo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se Ranieri, che è un signore, dice certe cose sull'arbitro vuol dire che quest'ultimo ha reso la partita impossibile. Quello che è accaduto ieri è incredibile (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)

Già ieri sera le sensazioni su Dybala erano positive, il ginocchio non si era gonfiato e poteva poggiare il piede a terra (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)