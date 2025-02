MATTIOLI: "La Roma non può permettersi di perdere contro il Milan visto l'all-in sulla Coppa Italia" - DE SANTIS: "Ancelotti? Mi sono arrivate conferme..."

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la partita tra Milan e Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia e in programma stasera alle ore 21 allo Stadio San Siro. "I giallorossi non possono permettersi di perdere questo match visto l'all-in sulla Coppa Italia", dice Mario Mattioli. "La Roma secondo me è in grado di fare una partita che può pure vincere", afferma Antonio Felici. Matteo De Santis, invece, si sofferma sul possibile arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina della Roma: "Mi sono arrivate conferme...".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La Roma se la può benissimo giocare. Il Milan è una squadra che non concretizza, i giallorossi invece creano poco, ma è una partita secca ed è tutto diverso dal campionato (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Io al posto di Ranieri avrei tutelato il campionato, vedremo cosa succederà questa sera. Di sicuro è una partita che la Roma non può permettersi di perdere visto questo all-in sulla Coppa Italia. Per il momento c'è fiducia e l'ambiente con i risultati si è rasserenato (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Vedremo cosa aspettarci dal futuro della Roma, sono andati a comprare giocatori sconosciuti. Non credo siano giocatori pronti subito. Stasera i giallorossi se la possono giocare ma davanti serve qualcosa in più sia da Dybala che da Dovbyk. Dietro grazie alla copertura di Hummels puoi permetterti di sbilanciarti in avanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Questa sera arriva leggermente meglio la Roma alla sfida ma sono i giallorossi ad avere più da perdere. Ancelotti? Mi sono arrivate conferme... (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ghisolfi dopo l'addio della Souloukou sta svolgendo il suo compito, quello di direttore sportivo. Per adesso da Trigoria non percepisco insoddisfazione nei suoi confronti (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Stasera mi aspetto un asso nella manica da Ranieri, se tenesse Dovbyk in panchina per togliere riferimenti con Dybala e poi lo schierasse a gara in corso? I nuovi acquisti si abitueranno subito al calcio italiano. Antonello? Non sappiamo le tempistiche, ma non ho dubbi da quello che mi arriva. Sulle tempistiche, prima arriva e meglio è (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma secondo me è in grado di fare una partita che può pure vincere. Poi si può pure finire ai rigori e lì può succedere di tutto, però stasera non mi sento di partire battuto (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)