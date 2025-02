LEGGERI: "Il mercato della Roma è da improvvisatori" - NISII: "Voto insufficiente" - MELLI: "Nelsson il migliore dei nuovi acquisti"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il mercato della Roma, concluso con l'arrivo di Lucas Gourna-Douath, Victor Nelsson e Anass Salah-Eddine nelle ultime ore della finestra invernale. "Voto insufficiente - il pensiero di Federico Nisii -. Va valutato in base alle tue criticità e come riesci a colmarle". "Sostenere che l’operato di Ghisolfi sia buono mi sembra una corbelleria: è avvenuto tutto nelle ultime 5-6 ore di mercato ed è da improvvisatori", dice Max Leggeri. Franco Melli, invece, esalta un colpo dei giallorossi: "Il migliore è Nelsson, si tratta di un difensore tosto che può servire".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Domani sarà una partita molto importante, si è visto anche dalla formazione di Ranieri contro il Napoli. Il Milan è imprevedibile, non saprei che pronostico fare. Andare avanti in Coppa Italia sarebbe un bel colpo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

I tre acquisti della Roma? Sono giocatori da scoprire, vengono da un campionato diverso. Salah-Eddine ha qualità, movimento e gamba ma deve fare i conti con la Serie A. In questo momento la Roma è difficile da affrontare, in Coppa Italia i giallorossi hanno possibilità di passare (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Per me Zalewski all'Inter può diventare anche Zico, non mi interessa. Io l'ho visto qui (PINO VACCARO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il mio voto al mercato è insufficiente. Non perché questi giocatori non possono essere importanti per il futuro, ma perché il mercato va valutato in base alle tue criticità e come riesci a colmarle (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Sostenere che l’operato di Ghisolfi sia buono mi sembra una corbelleria. È avvenuto tutto nelle ultime 5-6 ore di mercato ed è da improvvisatori (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

I tre acquisti della Roma mi sembrano tre scommesse. Ranieri confida molto nel fatto che i tifosi della Roma si fidano di lui. Anche lui è in difficoltà e le dichiarazioni di oggi sono un modo per uscirne indenne (ALESSANDRO ANGELONI, Retesport, 104.2)

Penso che Ranieri è saggio e dice la verità: o ti indebiti o continui a fare il furbo come alcuni club o rischi di andare in tribunale. Hanno scelto una via logica (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Pellegrini ha rifiutato prima l’Inter, poi il Napoli e l’Arsenal. Poi la Roma non è riuscita a vendere Cristante ed è rimasta bloccata con le cessioni, altrimenti avrebbe preso Frattesi (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

La Roma ha preso tre signor nessuno o quasi (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

I nuovi acquisti della Roma? Il migliore è Nelsson, si tratta di un difensore tosto che può servire (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Mercato estivo? In alcuni casi la Roma ha speso malissimo quei soldi... (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)