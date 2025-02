JURIC: "Il pensiero di Ranieri su Pellegrini è cambiato" - AGRESTI: "A fine stagione il capitano deve separarsi dalla Roma per il bene di entrambi"

Nel giorno di Porto-Roma, nell'etere romano si parla di Lorenzo Pellegrini, il grande dubbio di questa sera di Claudio Ranieri. "Ancora non ho ben campito il pensiero di Ranieri su Pellegrini. Ho l'impressione che il suo racconto sul giocatore sia cambiato", il pensiero di Marco Juric. Così, invece, Stefano Agresti: "Credo che a fine stagione le strade si devono separare per il bene dell'uno e dell'altra. Qui non si esprime ai suoi livelli, che magari non sono straordinari ma ha qualità. Le condizioni ambientali non sono ideali"

_______

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_______

Ranieri sta facendo cose incredibili con questo organico sempre alla ricerca di se stessa In alcune partite ti dà respiro, in altre ti fa insultare divinità. Guardando i giocatori e le alternative capisco le difficoltà della Roma (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Pellegrini? Credo che a fine stagione le strade si devono separare per il bene dell'uno e dell'altra. Qui non si esprime ai suoi livelli, che magari non sono straordinari ma ha qualità. Le condizioni ambientali non sono ideali, devono lavorare entrambi per arrivare a una soluzione diversa (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Porto? Nel doppio confronto è dura, la Roma non è favorita ma hanno le stesse possibilità. Però Ranieri sa essere furbo. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Il Porto fa parte dell’aristocrazia calcistica europea, ma anche loro sono in grande difficoltà in questa stagione. I lusitani si stanno aggrappando all’Europa per salvare l’annata, mi aspetto un ‘Do Dragao’ delle grandi occasioni (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport 90.9)

Ancora non ho ben campito il pensiero di Ranieri su Pellegrini. Ho l'impressione che il suo racconto sul giocatore sia cambiato. Ranieri lo vedo diverso rispetto a qualche mese fa, mi sembra l'ennesimo allenatore costretto a parlare di altre cose e non solo di campo (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Pellegrini? Non ho conferme sulla sua titolarità. Da quello che mi risulta, tra le formazioni provate maggiormente c'è quella con Celik quinto a destra e Saelemaekers mezz'ala sinistra (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport 90.9)