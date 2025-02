JURIC: "Credo che Ranieri stia accompagnando verso l'uscita Pellegrini e Cristante" - PRUZZO: "Dovbyk deve trovare il modo di convincere"

Tempo di Europa League. A due giorni dalla sfida contro il Porto al do Dragao, lungo le trasmissioni radiofoniche si alternano i pareri sul momento dei giallorossi. Secondo Roberto Pruzzo "Dovbyk ha molte qualità ma deve trovare il modo di convincere". "Non credo che Pellegrini sia titolare giovedì, credo che Ranieri stia accompagnando verso l'uscita sia lui che Cristante", dice Marco Juric.

Infine, conclude Angelo Mangiante: "Ranieri ha detto la verità sulla Roma. Una verità che forse ha scoperto troppo tardi".

Se fossi nella Roma non inizierei a fare calcoli. Bisogna cercare di migliorare coinvolgendo più giocatori possibili per poterli valutare per l'anno prossimo. Dovbyk? Ha molte qualità ma deve trovare il modo di convincere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Nonostante la Roma di Ranieri abbia fatto più punti della Lazio, la rimonta in campionato è molto difficile perché ci sono troppe squadre davanti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non credo che Pellegrini sia titolare giovedì, credo che Ranieri stia accompagnando verso l'uscita sia lui che Cristante (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Ranieri ha detto la verità sulla Roma. Una verità che forse ha scoperto troppo tardi (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)

Se Pellegrini ha bloccato il mercato di gennaio? Lo dico per giustificare il cambio di parole e di versioni, perché sennò non c'è giustificazione. Qualsiasi tifoso ormai li ha sgamati, perché non possono aver detto due cose contrarie. A cominciare da Ghisolfi che dice "non è più stringente il Financial Fair Play, per cui da gennaio possiamo operare" e poi dice il contrario; uguale Ranieri che dice "pensiamo a Lucca" e quell'altro dice di no. Ma non può essere tutto così perché la presa in giro è troppo forte e come la giri, se non c'è quella di Ghisolfi, c'è quella di Ranieri, e non ti fai prendere in giro (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)