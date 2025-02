CONFLITTI: "La stagione della Roma è finita" - PRUZZO: "Pellegrini? Forse la rivoluzione dovrebbe partire proprio dalla sua cessione"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è la sconfitta per 3-1 rimediata dalla Roma contro il Milan nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. "Al 6 febbraio la stagione dei giallorossi è finita", afferma Gabriele Conflitti. Durissimo il commento di Mario Corsi: "La Roma è una squadra mediocre, gestita da una società mediocre". Roberto Pruzzo parla delle difficoltà di Lorenzo Pellegrini: "Forse la rivoluzione dovrebbe partire dalla sua cessione".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Stiamo assistendo alla “torinizzazione” della Roma, campionati da 8°-9° posto e qualche buona partita fatta in casa dopo la quale si va ad applaudire il pubblico (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

A Shomurodov darei 6 per la prestazione perché questo è il valore del giocatore, non ci si può aspettare di più (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

E’ un delitto sportivo che il primo tempo sia finito 2-0 per il Milan, dopo il vantaggio dei rossoneri la Roma ha fatto la partita a San Siro. Stagione finita? Lo era dopo aver preso Juric... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Al 6 febbraio la tua stagione è bella che finita (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ritmo è la parola chiave, la Roma è una squadra estremamente lenta: tutti vogliono la palla sui piedi. Pisilli? Per me è stato tra i migliori in campo (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ieri la Roma non ha fatto male, ha anche messo sotto il Milan per circa 20 minuti ma guardando i cambi ti rendi conto che non si può alzare il livello. Su Pellegrini non so più cosa pensare, forse la rivoluzione dovrebbe partire dalla sua uscita (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La scelta di Shomurodov non l'ho capita, i livelli dei calciatori vanno sempre calcolati e le gerarchie vanno rispettate. La turnazione va fatta in modo intelligente e Ranieri ha rischiato troppo (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma è una squadra mediocre, gestita da una società mediocre. Punto. Ranieri avrà fatto scelte discutibili, sia nella formazione che nelle dichiarazioni recenti, e una critica ci può stare. Ma nulla di più. Anche perché, prima di parlare, dovremmo ricordarci in che condizioni era la Roma prima del suo arrivo (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)