BALZANI: "Non c'è unione di intenti tra Ranieri e Ghisolfi" - DI GIOVAMBATTISTA: "Tra Roma e Napoli scelgo la rosa dei giallorossi"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale, l'argomento principale è la partita di ieri tra Roma e Napoli, terminata 1-1.

Ho totale fiducia in Ranieri, e dico anche che alcune sue dichiarazioni mi ricordano un po’ Liedholm. La cosa che mi rimane è l’offesa di Conte che dice che noi tifosi della Roma festeggiamo per un pareggio, questo fa riflettere. Per una grande Roma essere contento per un pareggio in casa contro il Napoli non mi piace però dire che la squadra ha meritato il pareggio ed ha fatto una buona partita é fattuale (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Non ho capito la formazione iniziale di Ranieri ma alla fine il pareggio è stato giusto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Mi sembra ormai certificato che quando non c’è Hummels la Roma gioca a 4 (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Troppo leggera la formazione di ieri e il primo tempo è stato a senso unico. Ranieri è stato bravo ma anche fortunato (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Non c'è unione di intenti sui profili dei giocatori, sui profili degli allenatori, su come deve essere costruita la squadra tra Ranieri e Ghisolfi: è questo l'aspetto più grave. Il francese andrà via quando capiremo quanto potere ha Ranieri. Io ancora non l'ho capito... (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Se oggi devo mettere a paragone le rose di Napoli e Roma, io prendo quella dei giallorossi. Se Conte vince lo scudetto è un autentico miracolo (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Ranieri trattiene Shomurodov non perché sia contento di avere l'uzbeko ma perché non sa chi gli avrebbero portato al suo posto (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)