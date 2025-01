TORRI: "Con il riscatto di Saelemaekers, troverei giusta l'operazione Rensch" - MAIDA: "Nuovo allenatore? Italiano può essere l’uomo giusto"

A poche ore dalla sfida contro il Genoa, nell'etere romano si parla di mercato e futuro. "Se la Roma riuscisse a riscattare Saelemaekers, troverei giusta l'operazione su un profilo come Rensch", il pensiero di Piero Torri. Così invece Roberto Maida sul prossimo allenatore: "Per me Italiano è l’uomo giusto per la panchina della Roma"

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Secondo me Pellegrini paga la fascia di capitano e credo che le sue prestazioni ne abbiano risentito (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se la Roma riuscisse a riscattare Saelemaekers, troverei giusta l'operazione su un profilo come Rensch (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Basta pensare che a Dovbyk serva tempo. Gli attaccanti devono fare gol, ma in questo momento viene snaturato. Non puoi far uscire dall'area un attaccante come lui. Potrebbe sicuramente dare di più soprattutto a livello caratteriale, ma la Roma non lo sta facendo rendere come dovrebbe (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Secondo me Dybala ha dato tutto, mentalmente parlando. Da quando in estate c'è stato quel tira e molla con l'Arabia non è più lo stesso (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Bisogna capire se in vista della prossima stagione i Friedkin vogliano creare un instant team o una squadra per il futuro. Nuovo allenatore? Non credo a Sarri ma più alle piste Montella e De Zerbi (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Sarri è uno dei candidati alla panchina della Roma (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Per me Italiano è l’uomo giusto per la panchina della Roma (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Allegri alla Roma? Basta le minestre… (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non capisco perché si bocci l'eventuale arrivo di Italiano sulla panchina della Roma... (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)