TORRI: "Ad oggi già dovevano essere fatti 1 o 2 acquisti" - FELICI: "Davvero basta un buon derby per rinnovare Pellegrini?"

Archiviato il derby, nell'etere romano si parla di mercato. Così Checco Oddo Casano: "Servono giocatori forti, i nomi accostati a parte Frattesi finora non servono a nulla". Questo, invece, il pensiero di Piero Torri: "Secondo me arrivato ad oggi già dovevano essere fatti 1 o 2 acquisti e invece qui tutto tace, girano anche poche voci"

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Per il prossimo anno io cercherei di andare avanti con Ranieri, con Ghisolfi c'è già una buona intesa, sarebbero una bella coppia (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Indiscutibile il valore calcistico ed emotivo fin qui svolto da Ranieri, ma spero che la Roma punti ad un big in panchina nella prossima stagione, con Ranieri nel ruolo di manager come previsto dai Friedkin due mesi fa. Mercato? Servono giocatori forti, i nomi accostati a parte Frattesi finora non servono a nulla (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

È stato sbagliato guardare la classifica prima del derby. Credo che sia stato anche il problema della Lazio che ne ha pagato le conseguenze. Mettendo l'undici titolare a confronto per me la Roma è superiore. Ciò che ha giocato tanto a favore dei giallorossi è stata l'esperienza dei vari Hummels, Paredes e Dybala che sono dei campioni del mondo. La Lazio, invece, ha solo Pedro (ALVARO MORETTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ora Soulé ha davanti anche Baldanzi, credo che se la società trovasse una soluzione tecnica per lui andrebbe presa in considerazione (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Io se fossi la Roma ci proverei a riscattare Saelemaekers. Secondo me arrivato ad oggi già dovevano essere fatti 1 o 2 acquisti e invece qui tutto tace, girano anche poche voci (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri sarebbe un'ottima opzione in panchina anche il prossimo anno solo se la Roma non riuscisse ad arrivare ad un profilo top come Allegri. Pellegrini? Mi auguro sia una ripartenza effettiva (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Il derby ha dimostrato come serva una panchina più profonda. Una squadra con delle riserve migliori avrebbe cercato il 3-0 e non avrebbe sofferto così tanto nel finale. Davvero basta un buon derby per rinnovare Pellegrini? (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)