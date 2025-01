PRUZZO: "Frattesi? Non so se giocherebbe, la Roma è coperta in quel reparto" - CASANO: "Completerebbe la rivoluzione del centrocampo romanista"

Il derby vinto dalla Roma ormai è il passato e il prossimo capitolo si chiama Bologna. I giallorossi di Ranieri domenica sfideranno la squadra di Italiano, ma l'interesse dell'etere romano è quasi interamente monopolizzato dalle voci legate a Davide Frattesi. Matteo De Santis sul tema: "Frattesi? Ho la sensazione che la Roma voglia fare un colpo riparatorio dopo che negli anni ha mandato via i migliori giovani". Roberto Pruzzo, invece, ha dubbi: "Non so se oggi giocherebbe Frattesi. Quel reparto è il più coperto che ha la Roma".

Non so se oggi giocherebbe Frattesi. Quel reparto è il più coperto che ha la Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Da quando è arrivato Ranieri in casa Roma sembra che siamo tornati a 4 mesi fa. Pellegrini è tornato il buon giocatore che è, Dybala è insostituibile, quindi dove sta questa rivoluzione? Vedo delle contraddizioni nella società che stridono in maniera consistente. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Frattesi? Ho la sensazione che la Roma voglia fare un colpo riparatorio dopo che negli anni ha mandato via i migliori giovani. Nuovo tecnico? Ranieri ha chiamato un allenatore italiano attualmente libero, poi non vuol dire che sarà l'allenatore, ma una telefonata è partita... (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

‘’Ieri il mister ha parlato di scudetto oggi solo di grandi calciatori: mi sembra che, seppur solo a parole, si stiano costruendo le basi per una grande Roma del futuro (MAX LEGGERI, Rete Sport 104.2)

Frattesi è un’opportunità da sfruttare: la Roma manderebbe un messaggio anche al futuro allenatore. Bologna test per la guarigione (NICK TERRIACA, Rete Sport 104.2)

Fino a ieri credevo molto poco alla possibilità di vedere Frattesi in giallorosso, ma mi arrivano voci di un giocatore molto desideroso di tornare nella Capitale. Tutto mi fa pensare che una chance che Frattesi possa arrivare a giugno ci sia (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

L'opzione Frattesi è reale ma resta un'ipotesi complicata. Per arrivare al centrocampista nerazzurro, la Roma deve sistemare uno tra Cristante e Pellegrini. Sarebbe un grande colpo, un titolare da aggiungere per la corsa europea e completerebbe la rivoluzione del centrocampo romanista (CHECCO ODDO CASANO, Rete Sport 104.2)

Con Frattesi la Roma farebbe un grande salto di qualità, andando a comporre una mediana a tre perfetta per caratteristiche con Konè e Paredes (FABIO PETRUZZI, Rete Sport 104.2)

Il vice-Dovbyk e l'esterno destro sono priorità del mercato che mi aspetto a prescindere dall'eventuale affare Frattesi (TIZIANO MORONI, Rete Sport 104.2)

Puntare tutto su Frattesi, a quelle cifre, con Pisilli in rampa di lancio e nella sessione di mercato dove dovevi presentarti al 1 gennaio con un terzino destro e un vice-Dovbyk, sarebbe l'ennesima stupidaggine di Ghisolfi... (DAVID ROSSI, Rete Sport 104.2)

Ghisolfi sta lavorando su più tavoli e l'eventuale arrivo di Frattesi non esclude che si stia chiudendo qualche altra operazione nei ruoli dove anche Ranieri, in questi giorni, ha fatto capire che ci sono delle carenze di rosa (GIANLUCA PIACENTINI, Rete Sport 104.2)