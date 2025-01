MATTIOLI: "Ranieri e Baroni sullo stesso piano" - MAINI: "Dovbyk fondamentale per il derby"

La prima uscita del 2025 propone il derby per la Roma e nei discorsi si comincia ad avvicinare la sfida di domenica. "Qualche giocatore giallorosso potrebbe essere più abituato a giocare questo tipo di incontri, ma niente è scontato nel calcio" dice Roberto Pruzzo. "Per la partita contro la Lazio la presenza di Dovbyk sarebbe fondamentale, i loro centrali possono soffrire la fisicità dell'ucraino" l'opinione di Giampiero Maini.

Nei giorni scorsi, invece, si è palesata la possibilità di un affare tra Roma e Inter con Pellegrini e Frattesi coinvolti. "Penso sia un fatto abbastanza oggettivo che il centrocampista dell'Inter farebbe il titolare nella Roma", sostiene Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Derby importantissimo per entrambe le squadre: se lo vinci si dimenticano tutte le sconfitte. L'idea di aprire l'allenamento al pubblico è una bella trovata e permette di far riavvicinare i tifosi alla squadra (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il derby? Ranieri ha già vissuto queste partite, Baroni ha dato la sua identità alla Lazio e non dovrebbe subire psicologicamente il match. Qualche giocatore giallorosso potrebbe essere più abituato a giocare questo tipo di incontri, ma niente è scontato nel calcio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per la partita contro la Lazio la presenza di Dovbyk sarebbe fondamentale, i loro centrali possono soffrire la fisicità dell'ucraino (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri e Baroni? Li metto sullo stesso piano. Non c'entra nulla il fatto che l'allenatore della Lazio non ne abbia mai vissuto uno (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non mi aspetto Pellegrini titolare al derby, poi nei derby Ranieri ha sempre fatto scelte anche sorprendenti (MARCO JURIC, Mana Manà Sport Roma, 90.9)

Frattesi? Penso sia un fatto abbastanza oggettivo che nella Roma farebbe il titolare mentre nell'Inter è la riserva di Mkhitaryan, dal punto di vista del giocatore secondo me qualche qualche carta da giocare per convincerlo ce la potresti avere. Il problema è la società: che gli dai, Pellegrini? Si mettono a ridere, quindi gli devi dare molti soldi... (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Non credo all'ipotesi di scambio tra Pellegrini e Frattesi (ANDREA DI CARO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Mi ha spaventato la risposta di Ranieri nell'intervista alla domanda sulla possibilità di restare sulla panchina anche il prossimo anno. Nella testa di chi deve scegliere il nuovo allenatore non può albergare neanche all'1% il dubbio che possa continuare a stare in panchina (PINO VACCARO, Tele Radio Stereo, 92.7)