MANGIANTE: "Conferma di Ranieri? Se la piazza lo chiederà, i Friedkin ascolteranno" - AGRESTI: "È un po' mago, Pellegrini mossa vincente"

La Roma ha vinto il derby con i gol di Capitan Pellegrini e Saelemaekers e le voci dell'etere romano si stanno soffermando sulle diverse individualità che hanno prodotto la vittoria. È tempo di celebrazioni per Claudio Ranieri, fautore del successo della Roma. Secondo Angelo Mangiante: "I Friedkin ascoltano molto la piazza, se la piazza vorrà questo loro l'ascolteranno. Se non arrivi a un top un pensierino ce lo farei...". Stefano Agresti commenta la scelta di puntare sul Capitano: "Pellegrini è stata la mossa vincente e in questo Ranieri è un po’ mago".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

È un Ranieri completamente diverso rispetto a quello che ci si aspettava, è come il vino. Nessuno può contestare le sue scelte e a Roma non è poco. I Friedkin ascoltano molto la piazza, se la piazza vorrà questo loro l'ascolteranno. Se non arrivi a un top un pensierino ce lo farei... (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)

Nei derby Pellegrini ha fatto già tre gol, dire che non abbia carattere fa ridere, è proprio il contrario. Pellegrini non ha alcuna voglia di andare via e il derby cambierà la storia di Pellegrini (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5)

La Roma deve dare continuità a questa vittoria, ma rimanendo con i piedi ben piantati a terra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)

La Roma ha dominato nel primo tempo e ha schiantato la Lazio. La ripresa è stata di resistenza e non di sofferenza. L’azione del primo gol è stata poesia pura per chi ama il calcio (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

C’era la percezione che la Lazio non avrebbe mai segnato (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha scelto di fare quella fase difensiva, di lasciare cross alla Lazio, e l'ha fatta bene. Accettare una partita a viso aperto sarebbe stato rischioso (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5)

A inizio partita la Lazio non è entrata in campo. Hummels? È bravino, prima non giocava mai… (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Nel primo tempo la Lazio ha permesso alla Roma di fare ciò che voleva. I biancocelesti hanno toppato il derby nell'atteggiamento (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Lazio mai lucida, non avrebbe segnato nemmeno se la partita fosse durata 6 anni (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Nella vittoria della Roma c’è molto di Ranieri (DANIELE MATERA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Pellegrini è stata la mossa vincente e in questo Ranieri è un po’ mago. La Roma ha vinto la partita nel primo tempo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)