MAINI: "Ieri un passo indietro della Roma" - PRUZZO: "Dovbyk? È stato dentro la partita ma un attaccante non può non calciare mai in porta"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il pareggio della Roma per 2-2 in casa del Bologna. "Per come si è sviluppata la partita è un passo indietro da parte della Roma", dice Giampiero Maini. Roberto Pruzzo, invece, si sofferma su Artem Dovbyk: "È stato dentro la partita ma non tira mai e un centravanti non può non calciare in porta".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Dovbyk mi sembra molto presente nella partita anche se non segna. Mi dà l'impressione di esserci molto con la testa e se la Roma avrà pazienza potrà ritrovarsi un centravanti importante (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Dovbyk è stato dentro la partita, è vero, però non tira mai e un centravanti non può non calciare in porta. Bisogna prendersi le responsabilità altrimenti non si cresce... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Roma molto indisciplinata, nervosa, con alcuni giocatori che avrebbero meritato l'espulsione (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Frattesi? So che c'è stata una telefonata di Ranieri in cui è stato spiegato al giocatore quale sarebbe il suo ruolo attuale e futuro nella Roma (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Per come si è sviluppata la partita è un passo indietro da parte della Roma (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)