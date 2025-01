MAIDA: "Non credo che domani vedremo Pellegrini titolare" - FELICI: "Mercato? Non vedo nessuna rivoluzione..."

Vigilia di campionato per i giallorossi, impegnati domani sera contro il Genoa. Nell'etere romano si parla delle scelte di Ranieri: "Non credo che domani giocherà Pellegrini dal primo minuto. Mi aspetto in campo Pisilli o El Shaarawy", il pensiero di Roberto Maida. Si concentra sul mercato, invece, Antonio Felici: "Rivoluzione? È un termine abusato e utilizzato in modo improprio. Per giustificare questo termine, nel mercato di gennaio, avrebbero dovuto arrivare, e a questo punto ne dubito fortemente, tutto i giocatori che sono vacanti nella rosa della Roma"

Il mercato della Roma? Credo che non ci saranno grandi movimenti se non qualche scambio di prestiti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non credo che domani giocherà Pellegrini dal primo minuto. Mi aspetto in campo Pisilli o El Shaarawy (ROBERTO MAIDA, Radio Radio 104.5, Lo Sport)

Rivoluzione? È un termine abusato e utilizzato in modo improprio. Per giustificare questo termine, nel mercato di gennaio, avrebbero dovuto arrivare, e a questo punto ne dubito fortemente, tutto i giocatori che sono vacanti nella rosa della Roma: i due esterni, il centrale, il centrocampista e il vice Dovbyk. Io non ne vedo nessuno. (ANTONIO FELICI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)

Sarei soddisfatto di vedere Mourinho e Ranieri insieme la prossima stagione (FABIO PETRUZZI, Rete Sport 104.2)

Stanno iniziando i colloqui tra Roma e Milan per il riscatto di Saelemaekers. E’ un giocatore che ad oggi vale di più dei 10 milioni che valeva prima, però non possiamo neanche dire che valga 30 milioni. Non credo che la Roma sia disposta a pagare una cifra altissima per il suo cartellino (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport 90.9)

Secondo me Frattesi arriverà a gennaio a fine mercato (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport 90.9)

Non credo che Frattesi possa arrivare a gennaio, la Roma in questo momento non ha i soldi per prenderlo. Rensch? È tutto fatto... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)