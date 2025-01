JURIC: "Farioli? Ho dei dubbi perché è come De Rossi" - MORONI: "Questa ipotesi mi spaventa"

Inizia a muoversi il calciomercato della Roma, ma in casa giallorossa è già tempo di futuro. In arrivo Gollini e Rensch e alle porte c'è anche la vigilia del match di Europa League contro l'AZ, ma le attenzioni dell'etere romano sono quasi interamente dedicate alle voci che vorrebbero Farioli come nuovo tecnico della Roma. "Farioli? Ho i miei dubbi perché è come De Rossi", il pensiero di Marco Juric. "L’ipotesi Farioli mi spaventa, la Roma ha bisogno di un manager importante", il commento di Tiziano Moroni.

_____ La Roma deve andare a vincere in Olanda (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport) Faccio fatica a pensare che la Roma possa entrare tra le prime otto in Europa League (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport) Io lascerei perdere il campionato per puntare su Coppa Italia ed Europa League (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport) La Roma deve fare 4 punti tra AZ ed Eintracht Francoforte per garantirsi l'accesso ai playoff di Europa League (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Io lascerei perdere questo mercato, mi fermerei dopo Rensch perché non ci sono le condizioni. Mi concentrerei sull'Europa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La mancanza di vittorie in trasferta è sintomo di debolezza, anche se la società ha creato una situazione anomala con tre allenatori (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L’ipotesi Farioli mi spaventa, la Roma ha bisogno di un manager importante e mi fido di Ranieri che cercherà un tecnico più vicino alla sua visione calcistica (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Farioli e Ancelotti sono due pianeti opposti, così come Allegri o Italiano. Prima di scegliere l’allenatore la Roma dovrebbe chiarire internamente e possibilmente al di fuori quale sarà la struttura, quale sarà la pianificazione, che tipo di calcio si vorrà perseguire, quali obiettivi prioritari avrà, chi sceglierà i calciatori che resteranno e chi arriverà. Ad oggi ci sono club in Italia avanti anni luce alla Roma… (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

L’allenatore più importante che c’è stato a Roma negli ultimi venti anni è stato Spalletti, uno che veniva dall’Udinese ed è arrivato dopo una stagione che era ancora peggiore di quella attuale (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Farioli? Ho i miei dubbi perché è come De Rossi. Sarebbe un suicidio prendere un allenatore del genere visto com'è stato trattato il tecnico precedente (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)