CASANO: "Con Ranieri dalla 4a giornata la Roma sarebbe in lotta per la Champions" - NISII: "Lucca? Profilo perfetto"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il ritorno alla vittoria della Roma in trasferta dopo ben 276 giorni grazie al successo in rimonta per 1-2 in casa dell'Udinese. "La prestazione dei giallorossi è stata mediocre, ma erano importanti i 3 punti", dice Fernando Orsi. "Essere contenti per la vittoria sempre e comunque, ma l’esaltazione per quello visto ieri è pura follia e mediocrità", il commento di Mario Corsi. Checco Oddo Casano si sofferma sul percorso dei capitolini in campionato: "Con Ranieri o un simil Ranieri dalla quarta giornata, oggi la Roma sarebbe in lotta per la Champions". Federico Nisii, invece, si sofferma su Lorenzo Lucca, seguito dai giallorossi: "Sarebbe un profilo perfetto".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Partita decisa da due episodi. Ora la Roma non deve guardare la classifica, ma può raggiungere le altre. Dopo quella prestazione in Olanda serviva una prova convincente. Giovedì sarebbe importante un'altra vittoria simile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il fatto che Rensch abbia subito giocato mi lascia perplesso, però ha fatto una buona prova nonostante ce ne siano molto di giocatori come lui. La posizione in classifica della Roma non rispecchia il reale valore della squadra. Sono più forti di quello che hanno fatto vedere (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La prestazione della Roma è stata mediocre, ma erano importanti i 3 punti. Ranieri era stato chiamato per mettere ordine e ci sta riuscendo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Vittoria utile per il morale e per una classifica che sta diventando più dignitosa. La Roma ha palesemente gettato al vento il campionato, con Ranieri o un simil Ranieri dalla quarta giornata oggi sarebbe in lotta per la Champions. Dovbyk continua a segnare nonostante non sia quasi mai servito in area di rigore... (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

La vittoria in trasferta permette alla Roma di affrontare al meglio le prossime tre gare che diranno tanto sulla stagione. Ottimo esordio per Rensch, Baldanzi continua a steccare tutte le possibilità che gli vengono concesse... (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Lucca mi piace, è migliorato tanto nell'ultimo anno e mezzo. E' similare a Luca Toni nella protezione del pallone, in area di rigore sta alzando il livello realizzativo, certo ad oggi non può valere 25 milioni (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Oggi sento molti che hanno già cambiato idea, sento che la Roma nona in classifica dopo la vittoria di ieri é tornata ad essere una squadra fortissima con giocatori fenomeni, ecco per me non è così, stavolta io non ci casco, per me la Roma è una squadra importante come fama che sta facendo un campionato ridicolo. Essere contenti per la vittoria sempre e comunque ma l’esaltazione per quello visto ieri è pura follia e mediocrità (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La gerarchia per cui Baldanzi è davanti a Soulé faccio fatica a capirla. Ormai l'ex Empoli è qui da un anno e il valore lo abbiamo capito, è un giocatore da Fiorentina... (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Pellegrini mi sembra poco presente, poco lucido, con questo vagare per il campo: quando c'è lui in campo io non so con che modulo gioca la Roma. Continua ad esserci un problema centravanti: Dovbyk non ne tiene una, tira poco. Lucca sarebbe un profilo perfetto, continuo a pensare anche a Lacazette (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)