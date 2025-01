ANSELMI: "C'era la sensazione che la Lazio avrebbe preso sei gol" - SIMONCELLI: "Giallorossi poca roba, arriveranno ottavi". CAICEDO: "Perso contro la peggiore Roma degli ultimi anni"

Di solito è il 'Massimo', oggi, dopo la vittoria della Roma per 2-0 nel Derby della Capitale grazie alle reti di Pellegrini e Saelemaekers, ci sembra il 'minimo' fare un giro sulle radio altrui. "A un certo punto c'era la sensazione che ne avremmo presi sei come contro l’Inter", dice Marco Anselmi. Mauro Simoncelli, invece, fa una scommessa: "Mi gioco casa sulla Roma che arriverà ottava in classifica e la Lazio le starà a +10, i giallorossi sono troppo brutti per risalire". "Sensazione strana dopo aver perso contro la peggiore Roma degli ultimi 3-4 anni...", scrive su Twitter l'ex attaccante della Lazio Felipe Caicedo.

Questo e tanto altro in "Minimo Ascolto", edizione speciale della rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione.

I derby non si giocano, si vincono: la Lazio lo ha giocato, la Roma lo ha vinto con l'approccio alla partita. Due gol frutto di errori difensivi e causati anche dal centrocampo, poi è solo Lazio ma la frittata è fatta. Per Ranieri prosegue la tradizione di vittorie e finisce il girone d'andata nel migliore dei modi, perché un successo al derby può cambiare il sentimento della stagione (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA su Twitter)

Sensazione strana dopo aver perso contro la peggiore Roma degli ultimi 3-4 anni... (FELIPE CAICEDO su Twitter)

Ranieri è stato il valore aggiunto della partita, la Roma ha vinto meritatamente e non ha avuto paura perché glielo ha permesso la Lazio. Questo è il classico derby in cui oltre ad aver vinto i giallorossi hanno pure menato i biancocelesti in campo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Baroni ha sbagliato la partita, la Lazio ha perso il derby perché è stata presuntuosa. Ormai i biancocelesti sono stati scoperti dagli avversari (LUIGI SALOMONE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Pairetto? Arbitro scarso, è stato devastante durante il derby (GUIDO DE ANGELIS, Radio Sei, 98.1)

La Roma ha fatto veramente poco per vincere il derby, ha fatto tutto la Lazio. Nel secondo tempo è stata un’altra partita, i giallorossi non sono mai usciti dalla metà campo. Pairetto? Quasi comica l’espulsione di Castellanos... (STEFANO PANTANO, Radio Sei, 98.1)

Giornata un po' triste ma loro rimangono quello che sono... La Lazio ha approcciato malissimo la partita, ha sbagliato il derby. Non c’è mai stata la sensazione che potessimo recuperarla, bensì c'era il sentore che a un certo punto ne avremmo presi sei come contro l’Inter. Vincendo la Lazio avrebbe mandato in depressione la Roma. Hummels? Un pagliaccio, un cretino… (MARCO ANSELMI, Radio Sei, 98.1)

L'allenamento a porte aperte? Ogni volta che i tifosi vanno ad aizzare la squadra perdiamo… Il bagno di folla mi ha sempre creato fastidio perché porta male (PAOLO COLANTINI, Radio Olympia, 90.7)

Mi gioco casa sulla Roma che arriverà ottava in classifica e la Lazio le starà a +10, i giallorossi sono troppo brutti per risalire. La Roma è poca roba, continuerà a vincere contro il Parma per il 'rigorino' e contro l'Hellas Verona per la solita espulsione (MAURO SIMONCELLI, Radio Olympia, 90.7)