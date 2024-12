PRUZZO: "Le coppe possono essere una salvezza" - TORRI: "Tutte le indicazioni sul futuro allenatore della Roma portano ad Allegri"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il futuro della Roma: "Le coppe possono essere una salvezza", afferma Roberto Pruzzo. Piero Torri, invece, parla della questione legata al prossimo allenatore giallorosso: "Tutte le indicazioni sul futuro tecnico della Roma portano a Massimiliano Allegri".

L’obiettivo della Roma deve essere quello di crescere come autostima e ritrovare tutti i giocatori a disposizione. Le coppe possono essere una salvezza (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Poter programmare da ora per la Roma è un grande vantaggio. Per chiunque arrivi avere accanto Ranieri può diventare anche ingombrante ma mi pare intrigante che a scegliere il nuovo allenatore sia l'attuale tecnico (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che Ranieri debba pensare al Braga, al campionato: ora ci dica come porta al 5°-6° posto la Roma. Ranieri come allenatore lo conosciamo, con la sua saggezza e tutto, ma come dirigente ancora no, quindi aspetterei a commentare (GIANNI VISNADI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Tutte le indicazioni sul futuro allenatore della Roma portano a Massimiliano Allegri. Se mi convince? No, perché credo che il meglio lo abbia alle spalle. L’identikit pare essere quello di un italiano dal respiro internazionale: gli altri nomi possono essere Ancelotti e Montella (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La domanda è se la Roma ha una struttura all'altezza per rispondere alle richieste di uno come Allegri. Perché un esempio c'è già stato e le cose non sono andate benissimo, per quanto si sia vinto un trofeo (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)