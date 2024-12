PETRUZZI: "La Roma ha giocato un'ottima partita" - CASANO: "C'è rammarico per le palle gol sciupate"

La Roma trova un importante pareggio in casa del Milan per 1-1 e dà una minima continuità di rendimento e risultati dopo la roboante vittoria interna contro il Parma. Sull'etere romano si discute ovviamente di questo risultato e nel complesso della prestazione dei giallorossi: "Ho visto una Roma più viva, concentrata e vogliosa", il pensiero di Fernando Orsi, condiviso da Tiziano Moroni: "In questo momento storico il pari dà continuità di risultati ai giallorossi". Fabio Petruzzi invece si concentra sul momento opaco di Lorenzo Pellegrini, apparso stanco e fuori forma: "Lo vedo spento, lontanissimo parente del Pellegrini che conosciamo".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Ranieri sta rimettendo le cose a posto. Ho visto una Roma più viva, concentrata e vogliosa (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Paredes è un giocatore ritrovato. La Joya? Ieri ha fatto una partita alla Dybala (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Pareggio che non voleva nessuno ma alla fine è il risultato più giusto. Dovbyk? Fa ancora troppa fatica (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per come stavi un mese fa, la prova e il punto di ieri sono dei segnali positivi. In assoluto c'è rammarico perché nell'ultimo quarto d'ora la Roma ha costruito diverse palle gol, sciupate come purtroppo spesso le è accaduto quest'anno. Una Roma ultra competitiva ieri stravince a San Siro, la Roma di questa stagione purtroppo non lo è (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Bicchiere mezzo pieno dopo il punto a San Siro. In questo momento storico il pari dà continuità di risultati ai giallorossi. Dovbyk? Bello l'assist ma sotto porta non mi convince (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

La Roma ha giocato un'ottima partita a San Siro e nel finale ha sfiorato la vittoria. Pellegrini ha sciupato un'occasione incredibile, lo vedo spento, lontanissimo parente del Pellegrini che conosciamo. Dybala è tornato al top (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)