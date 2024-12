ORSI: "La Roma deve fare 5/6 vittorie di fila" - FELICI: "Allegri il profilo ideale per costruire una grande squadra"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il momento della Roma: "Servono 5/6 vittorie consecutive, con un solo successo non si risolvono i problemi", afferma Fernando Orsi. Antonio Felici, invece, si sofferma sull'identikit del futuro allenatore dei giallorossi: "Se si vuole fare una grande squadra, ovvero che compete e vince, il profilo ideale è quello di Allegri".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Cercherei di recuperare Dovbyk e crearmi delle alternative. In difesa mi riprenderei Kumbulla e rimanderei in Spagna Hermoso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha il compito di salvare la stagione e deve fare un filotto di 5/6 vittorie consecutive, dato che con una non si risolvono i problemi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il rinnovo di Paredes? Siamo messi male... La vittoria contro il Lecce ha salvato la Roma da un momento critico ma ora servono 4/5 successi di fila (UGO TRANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Di Cesare? La Roma non può permettersi un altro caso alla Le Fée. Per quanto riguarda Paredes, qui il vento cambia troppo facilmente: non basta una vittoria per 4-1 contro il Lecce per trasformare improvvisamente tutti in fenomeni. Se si vuole fare una grande squadra, ovvero che compete e vince, il profilo ideale è quello di Allegri (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)