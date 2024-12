NARDO: "Inizio a temere che sarà complicato tenere Koné" - TORRI: "Penso che Dovbyk sia un po’ malinconico"

All'indomani della larga vittoria contro il Lecce, lungo le frequenze radiofoniche si analizza la prestazione della squadra e dei singoli. "La Roma vince e convince: timidissimo segnale di risveglio. È nulla rispetto all'amore oceanico del tifoso romanista", dice Max Leggeri. "Io penso che Dovbyk sia un po’ malinconico. La Roma ha speso tanto per lui e ora sembra la brutta copia di quello che abbiamo visto la scorsa stagione al Girona", il pensiero di Piero Torri su Dovbyk, ieri assente.

Infine, Alessio Nardo guarda già al mercato: "Inizio a temere che sarà complicato tenere Koné".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici.

Magari Ranieri sta provando a togliersi di dosso un po' di paure. Mi ha meravigliato la reazione della Roma dopo il gol preso contro il Lecce e con l'Olimpico che ha iniziato a mugugnare, pensavo la squadra si spaventasse e invece i giocatori sono rientrati molto bene in campo nella ripresa (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Nemmeno Juric ha mai creduto alla favola della scelta tecnica su Hummels. In queste due partite ha fatto cose straordinarie e la Roma ha ritrovato un leader. Inizio a temere che sarà complicato tenere Koné (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Io penso che Dovbyk sia un po’ malinconico. La Roma ha speso tanto per lui e ora sembra la brutta copia di quello che abbiamo visto la scorsa stagione al Girona (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

A Ranieri vanno riconosciuti i seguenti indiscutibili meriti: ha ripescato Hummels,

ha recuperato il miglior Paredes, considera Koné un perno del centrocampo, ha relegato in panchina Pellegrini, ha capito che la Roma deve giocare per vincere e non per non perdere. La squadra ha affrontato il Tottenham a Londra con un atteggiamento tattico propositivo senza timori reverenziali ribattendo colpo su colpo, ha tenuto testa alla capolista Atalanta per 69 minuti perdendo solo per un autogol e mezzo e ha strapazzato il Lecce. I fatti stanno dimostrando inconfutabilmente che questo 'inedito Ranieri' è l'allenatore giusto al posto giusto (LUIGI ESPOSITO, Retesport 104.2)

La Roma vince e convince: timidissimo segnale di risveglio. È nulla rispetto all'amore oceanico del tifoso romanista (MAX LEGGERI, Retesport 104.2)

Ranieri sta cercando di dare un'identità e un'anima alla Roma. Le versioni migliori viste contro Tottenham e Lecce hanno un comun denominatore: il tecnico non ha schierato né Pellegrini né Cristante. La squadra ha bisogno di entusiasmo e intensità, quello che i presunti senatori, a oggi, non possono dare (NICK TERRIACA, Retesport 104.2)

A gennaio, per rinforzare la rosa, cercherei di vendere immediatamente Cristante e Pellegrini (CLAUDIO CAPUANO, Retesport 104.2)