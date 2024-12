MORETTI: "La Roma deve ritrovare un'identità" - TORRI: "L'unico obiettivo è salvezza, tutti gli altri desideri sono rimandati alla prossima stagione"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è la sfida tra Roma e Lecce, valida per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. "I giallorossi devono ritrovare un'identità", il pensiero di Alvaro Moretti. Piero Torri, invece, si sofferma sugli obiettivi stagionali della Roma: "L'unico è la salvezza, tutti gli altri desideri sono rimandati alla prossima stagione".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

I tifosi hanno capito che sarà un campionato anonimo, ma la Roma deve ritrovare un'identità. Ranieri deve ritrovare il protagonismo di Pellegrini e Dybala, altrimenti è dura (ALVARO MORETTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport & News)

Domani secondo me la Roma si schiererà con il 4-4-1-1, con Pellegrini dietro uno tra Dybala o Shomurodov (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

A livello umano è gravissimo che la Roma non si sia presentata all'ospedale di Firenze per Bove. Se poi vuoi togliere l'aspetto umano, anche semplicemente perché è un tuo valore, è inaccettabile che la Roma non sia stata presente in una settimana senza neanche le coppe (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'unica cosa che può dirti dicembre è che non sei in lotta per la salvezza. Tutti gli altri desideri sono rimandati alla prossima stagione (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)