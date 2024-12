MATTIOLI: "Non credo né in Dybala né in Dovbyk" - MAINI: "Ancelotti mi confessò che gli sarebbe piaciuto allenare Roma prima di smettere"

Dopo la Sampdoria in Coppa Italia, la Roma attende il Parma all'Olimpico domenica in campionato. Lungo le frequenze radiofoniche si parla del momento dei giallorossi. "Attualmente non credo né in Dybala né in Dovbyk. L'argentino non è più lui", dice Mario Mattioli. "Senza dire quando, posso raccontare che non troppo tempo fa Ancelotti mi confessò che gli sarebbe piaciuto allenare Roma prima di smettere", racconta Giampiero Maini.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Domenica non so che partita verrà fuori, il Parma è una squadra vivace che verrà a giocarsi le sue carte (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La partita di Coppa Italia è servita a dare una buona spinta alla Roma. Ho fiducia anche se a volte non è stata ben riposta, attualmente non credo né in Dybala né in Dovbyk. L'argentino non è più lui (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Senza dire quando, posso raccontare che non troppo tempo fa Ancelotti mi confessò che gli sarebbe piaciuto allenare Roma prima di smettere (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il Parma ha qualità, la Roma dovrà sfruttare certi tipi di situazioni. Sarà una partita difficile ma devi vincere (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Resto dell'idea che prendere un allenatore come Ancelotti a giugno, per accorciare i tempi...abbiamo già visto come va a finire poi. Per quello che ci ha detto la società, il tecnico del Real Madrid non s'incastra con quel tipo di programmazione. È forse il più forte di tutti i tempi a gestire ma le ultime due esperienze in cui ha dovuto costruire non sono andate benissimo (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)