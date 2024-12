CASANO: "Al primo episodio negativo la Roma si spegne" - AGRESTI: "Ho visto dei passi in avanti nelle ultime 3 partite"

Nel post Roma-Atalanta, terminata 0-2, lungo le frequenze radiofoniche si alternano le valutazioni sulle prestazione. "I giallorossi hanno comunque fatto dei passi avanti nelle ultime tre gare", dice Stefano Agresti. "Serata disastrosa, perché anche quando dai l'idea di essere compatto e organizzato, al primo episodio negativo la Roma si spegne in maniera irrimediabile", aggiunge Checco Oddo Casano.

Roberto Pruzzo, invece, parla di Dovbyk: "Serve un minimo di agilità, ha troppe difficoltà nei movimenti".

La squadra ci mette tanto cuore ma dal punto di vista tecnico e organizzativo sta facendo male. La Roma deve fare almeno 7 punti nelle prossime tre giornate (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma non segna, ha un tappo davanti. Dybala? L'assist per Dovbyk è una giocata alla Totti (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

L’esultanza di Zaniolo? Non mi è piaciuta ma la capisco (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La mano di Ranieri in queste tre prime difficilissime sfide si è vista. Sono fiducioso in vista delle prossime gare, la Roma ha ritrovato la sua anima, il problema più grande è che fatica a fare gol. Dovbyk finora deludente (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Partita seria della Roma, fino al 70' c'è stato grande equilibrio, poi purtroppo gli episodi continuano a girare contro. Un consiglio a Ranieri: aprite Trigoria alla gente, ci sono passato da giocatore, in questi momenti i tifosi possono portare forza e coraggio nella testa della squadra (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)