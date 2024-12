ASSOGNA: "Sono certo che Mourinho non tornerà alla Roma" - PETRUZZI: "Sentendo parlare Ghisolfi si capisce che il nuovo allenatore è stato già scelto"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il prossimo allenatore della Roma: "Ghisolfi? Sentendolo parlare la sensazione è che la Roma abbia già scelto il nuovo tecnico" afferma Fabio Petruzzi. Paolo Assogna, invece, esclude un ritorno di José Mourinho: "Sono certo che non ci sarà il ritorno di Josè Mourinho sulla panchina della Roma".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Ranieri ha riportato l'ambiente tranquillo e rilassato, erano due partite semplici e ne hai approfittato. Ieri poteva finire 10-0 (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Hummels? Non credo che Juric fosse un matto a non farlo giocare prima, nessuno allena per perdere le partite (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non farei lo scambio tra Koné ed Ederson: mi auguro la Roma abbia la forza per tenerlo perché già in estate sarà assalito dalle richieste (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri sta realizzando un mezzo miracolo, perché la Roma un mese fa era in condizioni veramente pietose. Ha rivitalizzato il gruppo, dato nuove speranze ad un ambiente spento ma ha ragione quando dice che dicembre sarà decisivo. Koné? Mostruoso (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Secondo me un nome già c’è nella mente della Roma come futuro allenatore ed è quello di Massimiliano Allegri (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Felice di rivedere la Roma vincere e convincere. Como ci dirà tanto ma Ranieri indiscutibilmente sta rimettendo insieme un puzzle scomposto. Ghisolfi? Sentendolo parlare la sensazione è che la Roma abbia già scelto il nuovo tecnico (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Sono certo che non ci sarà il ritorno di Josè Mourinho sulla panchina della Roma (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)