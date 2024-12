AGRESTI: "Ora la classifica è molto preoccupante" - MORONI: "I Friedkin i principali responsabili"

Con la sconfitta di Como, la Roma ricade nella crisi. Nell'etere romano si analizza il delicato momento dei giallorossi, tornati in piena lotta retrocessione: "Ieri è stata una brutta sconfitta e la classifica ora è molto preoccupante. La partita contro il Como sarebbe dovuta essere quella del rilancio definitivo della Roma", così Stefano Agresti. Questo invece il pensiero di Checco Oddo Casano: "Ieri sera è stato nuovamente tradito il sentimento di una tifoseria che per il bene della Roma aveva giustamente sotterrato l'ascia di guerra della protesta. Molti calciatori non hanno ancora capito che siamo in lotta per la salvezza"

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Ieri sera è stato nuovamente tradito il sentimento di una tifoseria che per il bene della Roma aveva giustamente sotterrato l'ascia di guerra della protesta. Molti calciatori non hanno ancora capito che siamo in lotta per la salvezza e che sarà durissima fino al termine del campionato. E' indecoroso vedere certa gente ancora in campo... (CHECCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Inspiegabile vedere la Roma sgretolarsi così, anche dopo due ottime vittorie contro Lecce e Braga. Per fortuna che oggi a Trigoria c'è Claudio Ranieri, perché altrimenti sarei veramente preoccupato per il prosieguo del campionato (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Le principali responsabilità di questa situazione che perdura a prescindere dagli allenatori e dai giocatori che si alternano in campo, è solo ed esclusivamente dei Friedkin. Campagna acquisti? Spaventato dal fatto che la condurrà Ghisolfi... (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

La formazione schierata ieri da Ranieri può tranquillamente perdere con il Como. Dybala? Ormai non fa più niente... (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Hermoso? Lo manderei via e riprenderei Kumbulla tutta la vita (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Ieri è stata una brutta sconfitta e la classifica ora è molto preoccupante. La partita contro il Como sarebbe dovuta essere quella del rilancio definitivo della Roma (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)