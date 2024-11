VISNADI: "La stagione della Roma non si salva" - TORRI: "Situazione disperata"

Nell'etere romano si analizza il difficile momento della squadra di Juric. Una situazione difficile da risolvere per Gianni Visnadi: "La stagione della Roma non si salva. Anche se dovessero recuperare e arrivare settimi non parleremo di salvataggio. Sono stati fatti troppi errori a partire dalla gestione di De Rossi". Dello stesso avviso Piero Torri: "Credo che la situazione sia disperata: non è vero che si è toccato il fondo, la Roma ha iniziato a scavare"

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

In difesa ci sono delle difficoltà e si è visto contro il Verona: tra i peggiori in campo c'è Ndicka e se anche lui inizia a mollare diventa un problema. La classifica attualmente è brutta, c'è bisogno di una svolta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma in questo momento ha un sacco di problemi ma non credo così gravi da dover partecipare alla lotta salvezza. La squadra non è adatta al gioco di Juric e anche il mercato non ha aiutato: per Soulé e Le Fée si è speso troppo (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Credo che la situazione sia disperata: non è vero che si è toccato il fondo, la Roma ha iniziato a scavare… (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il no in estate di Dybala è stato un cortocircuito che ha messo in difficoltà De Rossi, si era ragionato in un certo modo e cambiare il ragionamento ha creato questa situazione da cui non si esce. Juric non è mai stato messo in discussione dalla proprietà: nessuno ci ha mai detto che sarebbe stato mandato via (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Perché dobbiamo continuare con uno stillicidio? Non trovo senso nel protrarre questo stato delle cose, perché la squadra non riesce a seguire quello che fa l’allenatore per motivi fisici, tattici, empatici (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La stagione della Roma non si salva. Anche se dovessero recuperare e arrivare settimi non parleremo di salvataggio. Sono stati fatti troppi errori a partire dalla gestione di De Rossi. Continui ad aspettare miglioramenti da Juric ma ormai è troppo tardi e la stagione è già andata (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

I Friedkin stanno andando avanti per inerzia. Hanno consentito la distruzione della Roma dall'interno al punto che adesso non sanno a chi rivolgersi internamente per scegliere l'allenatore. Roma-Bologna sarà una delle partite più delicate degli ultimi anni (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)