TORRI: "La scelta di Ranieri conferma che i Friedkin vogliono vendere" - ORSI: "È l'unico che può calmare la piazza"

Si parla del prossimo allenatore giallorosso nell'etere romano, scelta che con ogni probabilità ricadrà su Claudio Ranieri.

La scelta di Ranieri sarebbe troppo scontata e logica, penso che gli americani ci stupiranno un'altra volta. E' un uomo di buon senso e un grande allenatore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ranieri alla Roma? Poteva arrivare prima di Juric. In questo momento è l'allenatore adatto, l'unico che può calmare una piazza in subbuglio (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ranieri? È l'unico che non ti dice 'no' evidentemente. Il dato è che hanno esonerato l'allenatore senza alternative in mano: questo spiega tutto (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ranieri attualmente è l'unica scelta, necessaria per salvare il salvabile (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Qual è l'idea nel prendere Ranieri, non andare in Serie B? È la scelta quando sei alla canna del gas, detto brutalmente (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Alla fine della fiera tanti ti hanno detto di no, di tanti magari non ne eri convinto al 100% come nel caso di Montella che se lo liberi dalla Turchia non è per fare 7 mesi di contratto. Quindi diventa una navigazione a vista (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La scelta di Ranieri, con tutto il rispetto per lui, conferma che i Friedkin vogliono vendere. Altrimenti avrebbero preso qualcuno come Allegri... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)