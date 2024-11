PRUZZO: "Ranieri è arrivato al posto giusto nel momento giusto - FELICI: "È andato al di là delle aspettative"

La Roma di Claudio Ranieri continua la sua preparazione "a ranghi ridotti" per via della sosta delle nazionali, che verrà poi seguita da un tris importante di partite contro Napoli, Tottenham e Atalanta. Nell'etere romano si discute della conferenza stampa di presentazione del tecnico romano e non solo: "Ranieri è arrivato al posto giusto nel momento giusto", il pensiero di Roberto Pruzzo, condiviso da Antonio Felici: "È andato al di là delle aspettative, ha parlato dei casi di Dybala e Hummels in modo molto esplicito". Infine per Franco Ordine il tecnico giallorosso: "Ridarà alla squadra un vestito tattico che sarà più congeniale alle caratteristiche dei giocatori".

_____

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

La squadra deve essere brava a riportare i tifosi dalla sua parte. Ranieri è arrivato al posto giusto nel momento giusto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Cosa mi ha colpito di più della conferenza stampa di Ranieri? La decisione e la determinazione dell'allenatore (GIANCARLO PADOVAN, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ranieri mi è molto piaciuto in conferenza stampa perché non si è nascosto davanti alle difficoltà. Ridarà alla squadra un vestito tattico che sarà più congeniale alle caratteristiche dei giocatori (FRANCO ORDINE, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

In conferenza stampa Ranieri non è stato carino nei confronti di Juric. Ghisolfi? Non parlare italiano è una grave mancanza di rispetto verso la società e i tifosi (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Io penso di poter dire che la conferenza di Ranieri è stata elettrizzante, mi è piaciuta molta. Diverse cose che ha detto ce le aspettavamo, però c'è stata tanta roba in più. È andato al di là delle aspettative, ha parlato dei casi di Dybala e Hummels in modo molto esplicito. Non mi aspettavo alcune cose, ha rimproverato ai Friedkin di non farsi mai vedere davanti alle telecamere, non mi aspettavo che parlasse in maniera così aperta dell'incontro che ha avuto con loro. (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)