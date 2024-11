PRUZZO: "Ora la palla passa ai calciatori" - NISII: "La squadra dovrà avere un'identità"

Con l'arrivo ormai ufficiale di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa sull'etere romano si discute su quale potrebbe essere la sua nuova Roma. "Qui c'è da rimettere in piedi la stagione e di rivitalizzare un ambiente, ritrovando anche il feeling con la tifoseria", il pensiero di Roberto Pruzzo. Analisi più tattica invece quella di Federico Nisii: "La formula giusta è il mediano con due mezze ali, a Napoli mi aspetto un 3-5-2 o 5-3-2. Per me le mezze ali saranno Pellegrini e Koné".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Adesso la palla passa ai calciatori. Qui c'è da rimettere in piedi la stagione e di rivitalizzare un ambiente, ritrovando anche il feeling con la tifoseria. Non parliamo di tattica, l'importante è che la squadra si renda conto della direzione in cui stanno andando. I calciatori devono ritrovare la strada giusta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Spero che Ranieri possa portare anche un po' di disciplina tra i giocatori. Ho visto alcuni giocatori, definiti infortunati, giocare tranquillamente a padel invece di impegnarsi in campo. I Friedkin hanno dato un'altra motivazione per poter rimanere in giro per il mondo e lontani da Roma, tanto ora c'è Ranieri a prendersi carico di tutto (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il modulo è qualcosa di virtuale, l'ha detto anche Ranieri, ma io penso che una squadra debba avere un'identità. Uno dei danni prodotti a questa squadra è che stata concepita male, in ritardo e con contraddizioni. La formula giusta è il mediano con due mezze ali, a Napoli mi aspetto un 3-5-2 o 5-3-2. Per me le mezze ali saranno Pellegrini e Koné (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non escludo esperimenti e penso a Pisilli nel ruolo di esterno di destra basso. Celik non potrà superare la metà campo per me, Angelino sì: così la squadra scivolerà e ci sarà il turco terzino destro e Ndicka terzino sinistro. Dybala per me sarà l'attaccante, soprattutto ora che Dovbyk non sta bene (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)