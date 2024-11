PRUZZO: "Faccio fatica a trovare un allenatore che possa far bene alla Roma" - DI GIOVAMBATTISTA: "Dybala? È un malato immaginario"

Nell'etere romano le attenzioni sono rivolte esclusivamente a Ivan Juric e al suo possibile sostituto. Sebbene il cambio in panchina potrebbe giovare alla Roma, non tutti sono convinti che questo possa realmente accadere: "Al momento faccio fatica a trovare un allenatore che possa fare bene alla Roma, la stagione ormai è compromessa" questo il pensiero di Roberto Pruzzo.

Altro tema trattato nelle trasmissioni radiofoniche è l'esclusione di Paulo Dybala, che ha accusato l'ennesimo problema fisico. Ilario Di Giovambattista non vuole trovare altri alibi per il fuoriclasse argentino: "8 volte su 10 quando Dybala non gioca è perché nella sua testa pensa di farsi male, è un malato immaginario".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Al momento faccio fatica a trovare un allenatore che possa fare bene alla Roma, la stagione ormai è compromessa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

La Roma è stata travolta dalla situazione e non riesce più a uscirne. Non ci sono dei leader all’interno dello spogliatoio, manca la personalità (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5)

El Shaarawy è un ex giocatore, Celik e Zalewski non possono giocare nella Roma, così come ormai Pellegrini. Bisogna iniziare a dire le cose come stanno (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport 90.9)

La mia idea è che i Friedkin siano già a Roma ma ci vogliono far credere il contrario (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Dybala voleva giocare contro l’USG e non ha gradito la panchina, Juric lo ha escluso di sua volontà (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

8 volte su 10 quando Dybala non gioca è perché nella sua testa pensa di farsi male, è un malato immaginario (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Dybala si fa male un giorno sì e l’altro pure. Ha fatto un gol su azione in 8 mesi e mezzo… (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)