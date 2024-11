PRUZZO: "I terzini della Roma sono improponibili a questi livelli" - MAINI: "Koné mi ricorda Desailly"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è il big match tra Tottenham e Roma, valido per la quinta giornata della first phase di Europa League. "Stasera i giallorossi devono cercare di limitare i danni", afferma Fernando Orsi. Giampiero Maini, invece, esalta Manu Koné: "Koné mi ricorda Desailly e probabilmente il romanista ha anche più qualità tecnica".

Roberto Pruzzo critica aspramente i terzini della Roma: "Improponibili a questi livelli".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

La Roma ha due terzini improponibili a questi livelli (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha un calendario complicatissimo e Ranieri non può fare miracoli. Contro il Napoli ho visto dei miglioramenti nell’atteggiamento della squadra (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma ha cambiato l’allenatore e ora mi aspetto dei segnali (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

A Ranieri non si può chiedere la luna, ma deve dare stabilità scegliendo definitivamente un modulo e un modo di giocare senza cambiare a ogni partita (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ormai la Roma deve chiedere di più all’Europa League che al campionato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non so quanto siano opportune le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa, mi hanno preoccupato molto. Purtroppo la Roma sa perfettamente cosa deve fare ma non ha gli uomini giusti per farlo (ALVARO MORETTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Un uomo dell'esperienza di Ranieri, un passo alla volta, sa quale sia la terapia migliore per questa Roma. Credo che stasera ci sarà un altro passo avanti e l'allenatore potrà capire su quali calciatori si potrà affidare in futuro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma stasera deve cercare di limitare i danni. Io provo tenerezza per Juric, Ranieri e De Rossi. I Friedkin quest'anno con gli allenatori hanno fatto delle cose imbarazzanti. Si spera che Ranieri possa essere il salvatore, ma non sono sicuro che possa succedere l'ennesimo miracolo. Si dice che contro il Napoli la Roma non abbia giocato male, ma questo vuol dire accontentarsi. Come può giocare la squadra se in pochi mesi hanno già cambiato 3 volte modulo, idee e staff? (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sarà una partita che la Roma giocherà in modo attento. Il Tottenham è una squadra che sta bene e se ti giochi la gara andandoli a prendere ti fanno male. Non si può chiedere a Ranieri di cambiare modo di giocare, in questo momento la Roma non può non giocare in questa maniera (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Da Dovbyk mi aspettavo molto di più. L'anno scorso ha segnato tantissimo anche perché aveva una squadra che girava perfettamente. La Roma deve avere la forza di attenderlo perché non può essere questo, sta pagando il contesto (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Koné mi ricorda Desailly, con cui ho giocato. Probabilmente il romanista ha anche più qualità tecnica (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)