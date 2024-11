MAINI: "Juric non ha lo spessore per allenare la Roma" - RIGHETTI: "Ivan, vai incontro ai tuoi giocatori"

"Credo manchi una partita ai titoli di coda", dice Fernando Orsi la mattina dopo un'altra prestazione deludente della Roma, culminata nell'1-1 in casa dell'Union SG. "È inutile girarci intorno, Juric non ha lo spessore per allenare una squadra del genere" aggiunge Giampiero Maini. Per l'allenatore arriva un autentico appello da parte di Ubaldo Righetti: "Ivan, hai una grande opportunità: vai incontro ai tuoi giocatori. Togli quello che non funziona, che non gira, mantenendo magari solo ciò che sta funzionando".

Infine, Federico Nisii commenta il momento di Lorenzo Pellegrini: "Se ha un po’ di amor proprio dovrebbe chiamarsi fuori ora, non è dignitoso per lui che è un ottimo giocatore presentarsi in queste condizioni…".

Serviva la vittoria e non è arrivata, di cose buone non ce ne sono. La squadra sta dando quello che ha, ieri ognuno andava per conto suo. Sul gol dove è andato Svilar? (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ora sembra una squadra modesta, poi in questo momento non gli va bene niente. Credo manchi una partita ai titoli di coda (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma sta rischiando di andare in Serie B, sono tutte squadre vive quelle più scarse. Pellegrini? Se ha un po’ di amor proprio dovrebbe chiamarsi fuori ora, non è dignitoso per lui che è un ottimo giocatore presentarsi in queste condizioni… (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non c'è legame, non c'è organizzazione in questa società. Arriva un altro allenatore ma dovrebbero organizzare anche la società (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sono convinto che con Hummels in campo il gol dell'1-1 non lo prendi mai (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Una volta il nostro simbolo era Mourinho oggi non c’è più nessuno che ci rappresenta, noi tifosi non ci rivediamo in nessuno dei giocatori, non c’è un combattente non c’è nessuno in cui rispecchiarsi, nemmeno Mancini che nel tempo è stato l’ultimo a non mollare ma dopo Firenze anche lui è finito. Su Juric non c’è più nulla da dire, è un incapace, è evidente che non c’entri nulla con questa squadra (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Ivan, hai una grande opportunità: vai incontro ai tuoi giocatori. Togli quello che non funziona, che non gira, mantenendo magari solo ciò che sta funzionando. Non è detto che tu debba rinunciare a tutti i tuoi princìpi. Non posso pensare che lui sia così tatticamente limitato e non conosca altre soluzioni o moduli (UBALDO RIGHETTI, Radio Romanista, 97.7)

Lo sguardo dell'allenatore nelle interviste dopo la partita mi sembra di una persona che è già consapevole del suo destino: a Bologna si andrà così perché non c'è tempo materiale ma poi la pausa delle Nazionali porterà al cambio. Hummels? Riporto quello che mi viene detto: ci sono dati fisici che evidenziano come non sia in grado di andare in campo secondo lo staff (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Al di là delle prestazioni individuali, vedo una squadra che non ha un'anima, che in campo non sa cosa fare. È inutile girarci intorno, Juric non ha lo spessore per allenare una squadra del genere (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)