MAINI: "Impressionato da Koné" - FELICI: "Immagino un centrocampo con lui, Cristante e Pisilli"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'argomento principale è l'impatto che avrà Claudio Ranieri sulla squadra giallorossa e tra i calciatori che potrebbero rinascere spicca Matias Soulé: "L'argentino alla Mahrez? Soluzione interessante", dice Tony Damascelli. Franco Melli, invece, si sofferma sul mister: "Ci saranno dei miglioramenti, ma non aspettiamoci miracoli".

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Ranieri per conoscere bene i giocatori avrà bisogno di tempo, sarebbe stata meglio una partenza più soft invece di andare subito contro il Napoli. La Roma vorrebbe vincere per festeggiare il ritorno dell'allenatore, ma l'impegno è proibitivo (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Quando si parla di Ranieri viene immediatamente in mente il Leicester che era una squadra piena di entusiasmo, ma non dobbiamo dimenticarci cosa è successo l'anno dopo. Soulé alla Mahrez? Soluzione interessante (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Koné sa fare tutto, ma io lo vedo più come mezzala. Paredes? Ha un po’ la testa da un’altra parte, ma non è un giocatore da buttare nonostante sia in difficoltà (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

A me ieri Koné ha impressionato, non ha fatto il regista ma ha vinto quasi tutti i duelli. Mi è piaciuto tanto per personalità ed interpretazione del ruolo: mi auguro che il centrocampo della Roma sia a 3 e non a 2 d'ora in poi (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il pacchetto centrale Cristante-Koné ci può stare, hai una grossa copertura in questo modo, soprattutto per le vie centrali. Resto convinto che la Roma debba aggiungere un uomo a centrocampo e quando dico questo automaticamente escludo Pellegrini, lo dico proprio sinceramente. Preferisco avere uno come Pisilli piuttosto che Pellegrini, perché il numero 7 alla fine non risolve mai, non decide mai (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Ranieri? Sicuramente ci saranno dei miglioramenti, ma non aspettiamoci che possa fare miracoli trasformando una squadra piena di problemi in una grande squadra (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se Ghisolfi è furbo si mette ad andare a scuola da Ranieri. Conosco un po' l'allenatore e non è un prepotente, con quei modi in conferenza stampa ha voluto proteggerlo (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Koné è un giocatore superiore. La Roma è una buona squadra, ma serve un po’ di ordine e solo così tutti possono dimostrare il loro reale valore (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Questa stagione la considero buttata e non riesco ad essere ottimista, non per Ranieri ma perché se la Roma avesse battuto non si sa come il Bologna, l'allenatore sarebbe stato ancora Juric (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Koné? Per me è più mezzala che regista. Paredes merita un po’ di rispetto e prima di dire che non serve alla Roma io starei attento (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Per me è quasi impossibile che la Roma possa andare in Champions. Senatori? Devono giocare i giovani (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)